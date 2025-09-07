المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ملف يلا كورة.. حسم هوية مدرب الأهلي.. حقيقة سحب أرض الزمالك.. وانضمام هيثم حسن للمنتخب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:36 ص 07/09/2025
الأهلي

الأهلي

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها اجتماع الخطيب رئيس النادي الأهلي، بلجنة التخطيط لحسم هوية المدرب الجديد.

وإليكم أبرز الموضوعات:

مصدر ليلا كورة: جلسة مرتقبة للخطيب مع لجنة التخطيط لحسم مدرب الأهلي الجديد

يجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بلجنة التخطيط، غدًا الأحد، لحسم هوية المدير الفني الأجنبي الجديد.

مستشار الزمالك ينفي تلقي خطاب رسمي من وزارة الإسكان بسحب أرض 6 أكتوبر

نفى كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، تلقي النادي الأبيض خطاب رسمي من وزارة الإسكان، بشأن شحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

عودة عطية ومصير عاشور و4 لاعبين.. ما موقف مصابي الأهلي قبل لقاء إنبي؟ (صور)

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة إنبي يوم الأحد (14 سبتمبر)، في لقاء سيُقام على ملعب "المقاولون العرب" ضمن حسابات الأسبوع السادس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

عائد للحياة بعد سنوات.. ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو لغز تصفيات المونديال

يستعد منتخب مصر الأول ليحل ضيف على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مصدر ليلا كورة: الزمالك يتفق مع أليكس فورمينتو لقيادة فريق السلة

استقر نادي الزمالك على المدرب الجديد الذي سيقود فريق السلة بالموسم المقبل، بعد اعتذار عصام عبد الحميد عن عدم استكمال مهمته مع الأبيض.

الاختبار الأول قبل كأس العرب.. أفشة يقود منتخب مصر لفوز ودي على تونس

قاد محمد مجدي أفشة منتخب مصر الثاني لفوز ودي على تونس بنتيجة 1-0، اليوم السبت، في بداية الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.

على متن طائرة خاصة.. منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى بوركينا فاسو

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن موعد السفر إلى بوركينا فاسو استعدادًا لمواجهتها في تصفيات كأس العالم 2026.

وكيله: الأهلي والزمالك تواصلا لضم أسد الحملاوي.. واخترنا رومانيا للتتويج بالبطولات

كشف ياسين طاهري، وكيل أعمال أسد الحملاوي، مهاجم كرايوفا الروماني، عن حقيقة المفاوضات الأهلية مع موكله.

إبراهيم حسن ليلا كورة: هيثم حسن سينضم لمنتخب مصر المعسكر المقبل

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، سوف يتواجد في المنتخب المعسكر المقبل.ش

الزمالك الأهلي منتخب مصر ملف يلا كورة إمام عاشور هيثم حسن مروان عطية

