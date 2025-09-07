نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها اجتماع الخطيب رئيس النادي الأهلي، بلجنة التخطيط لحسم هوية المدرب الجديد.

وإليكم أبرز الموضوعات:

يجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بلجنة التخطيط، غدًا الأحد، لحسم هوية المدير الفني الأجنبي الجديد.

نفى كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، تلقي النادي الأبيض خطاب رسمي من وزارة الإسكان، بشأن شحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة إنبي يوم الأحد (14 سبتمبر)، في لقاء سيُقام على ملعب "المقاولون العرب" ضمن حسابات الأسبوع السادس من بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

يستعد منتخب مصر الأول ليحل ضيف على نظيره منتخب بوركينا فاسو، في مباراة قد تحسم رسميًا تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

استقر نادي الزمالك على المدرب الجديد الذي سيقود فريق السلة بالموسم المقبل، بعد اعتذار عصام عبد الحميد عن عدم استكمال مهمته مع الأبيض.

قاد محمد مجدي أفشة منتخب مصر الثاني لفوز ودي على تونس بنتيجة 1-0، اليوم السبت، في بداية الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن موعد السفر إلى بوركينا فاسو استعدادًا لمواجهتها في تصفيات كأس العالم 2026.

كشف ياسين طاهري، وكيل أعمال أسد الحملاوي، مهاجم كرايوفا الروماني، عن حقيقة المفاوضات الأهلية مع موكله.

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، سوف يتواجد في المنتخب المعسكر المقبل.ش