يرغب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في تجديد عقده مع الفريق الأحمر بشروط مادية محددة.

وكان إمام عاشور أحد أهم أسباب تتويج الأهلي بالبطولات في الفترة التي تواجد فيها مع الفريق، كما يتبقى في عقده موسمين باستثناء الموسم الحالي.

طلبات إمام عاشور

وقال أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي: "إمام عاشور لا يزال في عقده عامين باستثناء العام الحالي".

وأضاف: "الأهلي أراد تجديد عقد إمام عاشور كنوع من التقدير لأنه كان سببًا في التتويج بكثير من البطولات، لكنه له طلبات مادية وهذا حقه".

أرقام إمام

ولعب إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن 86 مباراة بواقع 6663 دقيقة، سجل خلالهم 30 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الماضي 2024-25، لعب صاحب الـ27 عاما 40 مباراة مع الأهلي سجل خلالهم 19 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة، في مباراة الأهلي الافتتاحية خلال كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي، وخضع لجراحة ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية.