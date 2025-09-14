أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، مشاركة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأحمر في المباراة الودية التي أقيمت استعدادا لعودة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد خاض مساء اليوم الإثنين مباراة ودية مع فريق الشباب استعدادًا لعودة الدوري، وتجهيز اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في المباريات مؤخرًا.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن إمام عاشور شارك في هذه المباراة لتجهيزه بعد تعافيه من إصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو الماضي أي قبل 85 يومًا.

ويغيب إمام عاشور عن المباريات منذ مباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي الأمريكي، بسبب إصابته بكسر في "الترقوة".

وخاض إمام عاشور تدريبات تأهيلية وكان يمني النفس للعودة سريعا إلى الملاعب بالأخص بعدما اكتمل شفائه بنسبة 100%، وذلك سعيا في التواجد مع منتخب مصر الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأنهى الأهلي أن الثلاثي ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري أدوا تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للتعافي من الإصابة وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة إنبي المقررة لها يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.