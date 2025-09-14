المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"تحذير طبي وأشعة أخيرة".. يلا كورة يكشف تفاصيل عودة إمام عاشور للمباريات

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

08:25 م 08/09/2025
إمام عاشور - الأهلي

إمام عاشور - لاعب الأهلي

عاد إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، للمشاركة في المباريات من جديد بعدما غاب لمدة 85 يوما بسبب الإصابة.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، مشاركة إمام عاشور في مباراة الفريق الودية ضد فريق الشباب والتي خاضها الأهلي لتجهيز جميع اللاعبين للمباريات في الفترة القادمة.

بتحذير طبي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إمام عاشور شارك في مباراة الأهلي ضد فريق الشباب دون التحامات وبتحذير طبي مشدد".

وأضاف المصدر: "سيخضع إمام عاشور لأشعة أخيرة قبل مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري للاطمئنان عليه فقط لكنه من الناحية الطبية أصبح جاهزًا".

عودة بعد غياب

ويغيب إمام عاشور عن المباريات منذ مباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي الأمريكي، بسبب إصابته بكسر في "الترقوة".

وخاض إمام عاشور تدريبات تأهيلية وكان يمني النفس للعودة سريعا إلى الملاعب بالأخص بعدما اكتمل شفائه بنسبة 100%، وذلك سعيا في التواجد مع منتخب مصر الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد الأهلي لمباراة إنبي المقررة لها يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg