عاد إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، للمشاركة في المباريات من جديد بعدما غاب لمدة 85 يوما بسبب الإصابة.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، مشاركة إمام عاشور في مباراة الفريق الودية ضد فريق الشباب والتي خاضها الأهلي لتجهيز جميع اللاعبين للمباريات في الفترة القادمة.

بتحذير طبي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إمام عاشور شارك في مباراة الأهلي ضد فريق الشباب دون التحامات وبتحذير طبي مشدد".

وأضاف المصدر: "سيخضع إمام عاشور لأشعة أخيرة قبل مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري للاطمئنان عليه فقط لكنه من الناحية الطبية أصبح جاهزًا".

عودة بعد غياب

ويغيب إمام عاشور عن المباريات منذ مباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي الأمريكي، بسبب إصابته بكسر في "الترقوة".

وخاض إمام عاشور تدريبات تأهيلية وكان يمني النفس للعودة سريعا إلى الملاعب بالأخص بعدما اكتمل شفائه بنسبة 100%، وذلك سعيا في التواجد مع منتخب مصر الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد الأهلي لمباراة إنبي المقررة لها يوم 14 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.