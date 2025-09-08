دخل البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني الحالي لفريق صندوانز الجنوب إفريقي، دائرة المرشحين لخلافة خوسيه ريبيرو في تدريب النادي الأهلي.

الأهلي كان قد أعلن فسخ تعاقد الإسباني خوسيه ريبيرو بالتراضي، عقب الخسارة أمام بيراميدز (0-2)، ضمن منافسات الدوري المصري، قبل التوقف الدولي الحالي.

ترشيح ميجيل كاردوزو في الأهلي

ووفقًا لما ذكره مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، هناك وسطاء رشحوا ميجيل كاردوزو لخلافة ريبيرو وتولي تدريب الأهلي.

أوضح المصدر أن ترشيح ميجيل كاردوزو عن طريق الوسطاء، جاء بالنظر إلى السيرة الذاتية القوية للمدرب، ووصوله نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين تواليًا مع الترجي ثم صنداونز.

كما أشار المصدر في تصريحاته إلى أن المدرب البرتغالي تم وضعه في خطط اتحاد الكرة المستقبلية، حال لم يستمر حسام حسن على رأس القيادة الفنية.

ميجيل كاردوزو كان قد قاد صنداونز لإقصاء الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه خسرة اللقب في النهاية أمام بيراميدز.

ويقود النادي الأهلي في الوقت الحالي، جهاز فني مؤقت يتولى فيه عماد النحاس، مهمة القائم بأعمال المدير الفني، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.