أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 13 سبتمبر وتستمر حتى الأحد 15 سبتمبر الجاري.

وتنطلق المباريات يوم الجمعة بمواجهتين في الثامنة مساءً، حيث يلتقي الإسماعيلي مع زد على استاد القاهرة، فيما يواجه الاتحاد السكندري فريق فاركو على استاد الجيش ببرج العرب.

أما يوم السبت، فيستضيف غزل المحلة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساءً على استاد غزل المحلة، قبل أن تقام مباراتان في الثامنة مساءً، تجمع الأولى بين المصري والزمالك على استاد برج العرب، والثانية بين سموحة وسيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس.

وتستكمل الجولة يوم الأحد بمواجهة بين إنبي ومودرن سبورت في الخامسة مساءً على استاد جهاز الرياضة العسكري، ثم تقام مباراتان في الثامنة مساءً، حيث يلتقي الأهلي مع إنبي على استاد المقاولون العرب، فيما يواجه وادي دجلة فريق كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسماعيلية.

وأكدت "تذكرتي" أن الحجز متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مع ضرورة استخدام بطاقة المشجع لحجز الدخول إلى المباريات.