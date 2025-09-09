المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

مباريات جماهيرية.. انطلاق حجز تذاكر الأسبوع السادس من الدوري المصري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:01 م 09/09/2025
الأهلي

الأهلي

أعلنت شركة "تذكرتي" عن فتح باب الحجز لمباريات الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري، والمقرر إقامتها على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 13 سبتمبر وتستمر حتى الأحد 15 سبتمبر الجاري.

وتنطلق المباريات يوم الجمعة بمواجهتين في الثامنة مساءً، حيث يلتقي الإسماعيلي مع زد على استاد القاهرة، فيما يواجه الاتحاد السكندري فريق فاركو على استاد الجيش ببرج العرب.

أما يوم السبت، فيستضيف غزل المحلة فريق المقاولون العرب في الخامسة مساءً على استاد غزل المحلة، قبل أن تقام مباراتان في الثامنة مساءً، تجمع الأولى بين المصري والزمالك على استاد برج العرب، والثانية بين سموحة وسيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس.

وتستكمل الجولة يوم الأحد بمواجهة بين إنبي ومودرن سبورت في الخامسة مساءً على استاد جهاز الرياضة العسكري، ثم تقام مباراتان في الثامنة مساءً، حيث يلتقي الأهلي مع إنبي على استاد المقاولون العرب، فيما يواجه وادي دجلة فريق كهرباء الإسماعيلية على استاد الإسماعيلية.

وأكدت "تذكرتي" أن الحجز متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مع ضرورة استخدام بطاقة المشجع لحجز الدخول إلى المباريات.

الأهلي الإسماعيلي الزمالك المصري الدوري المصري

