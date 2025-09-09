المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مصدر في الزمالك ليلا كورة: لا شكاوى من نادي ألفينا السابق.. ودفع أول قسط خلال أيام قليلة

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

05:29 م 09/09/2025
خوان ألفينا

خوان ألفينا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد حول تقديم نادي أوليكساندريا الأوكراني شكوى ضد القلعة البيضاء بسبب تأخر سداد القسط الأول من قيمة صفقة الجناح البرازيلي خوان ألفينا.

القسط الأول هو الأقل قيمة في صفقة ألفينا

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الصفقة مقسمة على ستة أقساط، مشيرًا إلى أن القسط الأول يعد الأقل من حيث القيمة، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين إدارتي الناديين لتحديد موعد السداد.

إرسال القسط الأول خلال الأيام القليلة المقبلة

وأكد المصدر أنه لم يتم تقديم أي شكاوى من جانب النادي الأوكراني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مضيفًا أن الزمالك اتفق بالفعل على إرسال القسط الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع خوان ألفينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي أوليكساندريا الأوكراني، في إطار تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

