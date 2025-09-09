كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد حول تقديم نادي أوليكساندريا الأوكراني شكوى ضد القلعة البيضاء بسبب تأخر سداد القسط الأول من قيمة صفقة الجناح البرازيلي خوان ألفينا.

القسط الأول هو الأقل قيمة في صفقة ألفينا

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن الصفقة مقسمة على ستة أقساط، مشيرًا إلى أن القسط الأول يعد الأقل من حيث القيمة، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين إدارتي الناديين لتحديد موعد السداد.

إرسال القسط الأول خلال الأيام القليلة المقبلة

وأكد المصدر أنه لم يتم تقديم أي شكاوى من جانب النادي الأوكراني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مضيفًا أن الزمالك اتفق بالفعل على إرسال القسط الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع خوان ألفينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي أوليكساندريا الأوكراني، في إطار تدعيم صفوفه للموسم الجديد.

طالع ترتيب الدوري المصري 2025-2026 من هنا