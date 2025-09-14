ماذا ينتظر الأهلي بعد نهاية التوقف الدولي؟

يستعد فريق الأهلي، تحت قيادة مدربه المؤقت عماد النحاس، لاستئناف بطولة الدوري المصري، نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق الأهلي قد خسر لقاء الجولة الماضية أمام منافسه بيراميدز بنتيجة 2-0، الأمر الذي أدى إلى رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه.

وقامت إدارة الأهلي بإسناد المهمة الفنية إلى عماد النحاس بصورة مؤقتة، لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني أجنبي يقود الفريق في المرحلة المقبلة من الموسم الجاري.

وعانى فريق الأهلي من تراجع النتائج في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، حيث لم يعرف "الفريق الأحمر" طعم الفوز سوى في مباراة واحدة، كانت على حساب فريق فاركو بنتيجة 4-1، في الأسبوع الثاني.

وتعادل فريق الأهلي مرتين في البطولة، بداية من مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ثم التعادل مع غزل المحلة بدون أهداف.

ولذلك، يكون فريق الأهلي قد حقق خمس نقاط من أصل 12 نقطة، ليصبح وضع الفريق في المركز الثالث عشر.

وسيكون أمام فريق الأهلي أربع مباريات خلال هذا الشهر، بداية من إنبي مساء الأحد المقبل، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبعد ذلك، يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة (19 سبتمبر)، في إطار الأسبوع السابع.

وفي الأسبوع الثامن، يخرج الأهلي لمواجهة حرس الحدود، الثلاثاء (23 سبتمبر).

قمة الجولة التاسعة ستكون بين الأهلي والزمالك على ملعب "استاد القاهرة"، في (29 سبتمبر).

