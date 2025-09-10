كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف حسين الشحات لاعب الفريق الأول، من العروض الخارجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها عرض من نادي الاتحاد الليبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "العرض وصل إلى اللاعب بشكل شخصي، ولم يتلقَ الأهلي أي مخاطبات رسمية حتى الآن. ويترقب الشحات موقفه داخل القلعة الحمراء، خاصة فيما يتعلق بمسألة المشاركة المنتظمة مع الفريق".

وأكد المصدر أن اللاعب يفضل البقاء في الأهلي إذا كان له دور واضح مع الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، أما في حال صعوبة حصوله على فرصته، فقد يدرس خيار الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان إسماعيل يوسف، مدير شؤون كرة القدم بنادي الاتحاد الليبي، قال إنهم يقتربون من ضم لاعب مصري الجنسية بصفوف الأهلي.

وأضاف يوسف في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2 مساء الإثنين الماضي: "نقترب من الاتفاق مع لاعب مصري الجنسية بصفوف الأهلي لضمه".