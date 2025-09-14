المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مساعد فيشر لـ"يلا كورة": لا أعلم حقيقة مفاوضات الأهلي.. ومنفتح على خوض التجربة

محمد همام

كتب - محمد همام

05:34 م 10/09/2025
أورش فيشر

أورس فيشر مدرب يونين برلين السابق

رد مايكل جسبورنينج، مدرب حراس المرمى في فريق يونيون برلين خلال ولاية المدرب أورس فيشر، على حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معهما في الفترة المقبلة لقيادة الفريق في الموسم الجاري.

يأتي ذلك بعد قرار إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بإقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد، في لقاء جاء ضمن الأسبوع الخامس.

وجاء قرار الخطيب بعد ذلك بتعيين عماد النحاس لقيادة الإدارة الفنية بصورة مؤقتة، لتكون مهمته الأولى قيادة الفريق في لقاء إنبي مساء الأحد المقبل، ضمن الأسبوع السادس بمسابقة الدوري.

هل يقود فيشر الأهلي؟

قال مايكل جسبورنينج، في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الأربعاء، إن متابعته لحساب الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تأتي بسبب تواجد سيباستيان بودسيادلي، محلل الأداء في الأهلي.

وأوضح جسبورنينج أن بودسيادلي سبق له العمل معه ومع فيشر في الجهاز الفني لفريق يونيون برلين.

وبسؤاله عن إمكانية قيادة الأهلي في الفترة المقبلة، رد: "أنا منفتح على مرحلة جديدة، خاصة مع الأندية الكبيرة".

وأضاف: "أنا وفيشر لدينا علاقة قوية، لأننا عملنا بنجاح في فريق يونيون برلين".

وعن حقيقة وجود مفاوضات بين فيشر والأهلي، قال: "لا أعلم إن كانت هناك مفاوضات بين النادي الأهلي وأورس فيشر".

وخاض المدرب السويسري العديد من التجارب في مختلف الملاعب الأوروبية، سواء مع زيوريخ وبازل، كما كانت محطته الأخيرة مع يونيون برلين منذ عام 2018 وحتى 2023، ومنذ ذلك الوقت لم يتولَّ قيادة أي فريق.

وتناولت تقارير صحفية محلية دخول صاحب الـ59 عامًا ضمن القائمة المرشحة لقيادة الأهلي في الموسم الحالي.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

