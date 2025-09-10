المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تصريح حسام حسن.. من هم الهدافون التاريخيون للدوري المصري؟ (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:25 م 10/09/2025
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg
  • عرض 11 صورة
    galleryImg

ما زال يشعر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أنه كان منافسًا قويًا على لقب الهداف التاريخي للدوري المصري والذي يحتله حسن الشاذلي.

وقاد حسام حسن منتخب مصر للفوز على إثيوبيا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع بوركينا فاسو، ليقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026.

وسئل حسام حسن عن إمكانية أن يقترب محمد صلاح من لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وهنا جاءت سيرة حسن الشاذلي الهداف التاريخي للدوري المصري.

ويعد "العميد" هو هداف مصر التاريخي برصيد 68 هدفا ويليه محمد صلاح بـ61 هدفا.

وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي بعد مباراة إثيوبيا: "عدد أهدافي مع منتخب مصر كان 83 ولكن فيفا احتسب فقط 68، وأتمنى أن يصل صلاح إلى مليون هدف".

وأضاف: "إذا نظرنا للدوري حين كنت لاعبا قالوا إن حسن الشاذلي سجل 124 هدفا، وبعد أن اقتربت من الرقم قالوا إنه سجل 173 هدفا".

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة فإن حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي للدوري المصري برصيد 173 هدفا، بينما أحرز حسام حسن 168 هدفا.

للتعرف على قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

منتخب مصر الدوري المصري حسام حسن محمد صلاح حسن الشاذلي الهدافون التاريخيون للدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg