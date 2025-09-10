محمد صلاح يحصل على هدية خاصة من منتخب بوركينا فاسو (صور)

بعد تصريح حسام حسن.. من هم الهدافون التاريخيون للدوري المصري؟

ما زال يشعر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أنه كان منافسًا قويًا على لقب الهداف التاريخي للدوري المصري والذي يحتله حسن الشاذلي.

وقاد حسام حسن منتخب مصر للفوز على إثيوبيا (2-0) ثم تعادل سلبيا مع بوركينا فاسو، ليقترب من التأهل إلى كأس العالم 2026.

وسئل حسام حسن عن إمكانية أن يقترب محمد صلاح من لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وهنا جاءت سيرة حسن الشاذلي الهداف التاريخي للدوري المصري.

ويعد "العميد" هو هداف مصر التاريخي برصيد 68 هدفا ويليه محمد صلاح بـ61 هدفا.

وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي بعد مباراة إثيوبيا: "عدد أهدافي مع منتخب مصر كان 83 ولكن فيفا احتسب فقط 68، وأتمنى أن يصل صلاح إلى مليون هدف".

وأضاف: "إذا نظرنا للدوري حين كنت لاعبا قالوا إن حسن الشاذلي سجل 124 هدفا، وبعد أن اقتربت من الرقم قالوا إنه سجل 173 هدفا".

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة فإن حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي للدوري المصري برصيد 173 هدفا، بينما أحرز حسام حسن 168 هدفا.

