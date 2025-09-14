المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. الأهلي يعلن انضمام يوسف ووليد صلاح إلى لجنة التخطيط

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:26 م 10/09/2025
الخطيب ومحمد يوسف

الخطيب مع محمد يوسف

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، انضمام الثنائي محمد يوسف، المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، إلى لجنة التخطيط.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف وفي حضور محمد يوسف ووليد صلاح الدين.

وأضاف الموقع الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة التصور الكامل الخاص باللاعبين في قطاع الكرة سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين.

وتابع أنه في ضوء الثوابت المعمول بها في النادي الأهلي والتي تشمل القيمة الفنية والتسويقية ورؤية المدير الفني وما جاء في الاجتماع من وجهات نظر، قرر رئيس النادي «المشرف على الكرة» انضمام كل من محمد يوسف ووليد صلاح الدين إلى لجنة التخطيط أثناء قيامها المعتاد في الفترة المقبلة بتنفيذ التصور المشار إليه بشأن كل العناصر التي تنتهي عقودهم، أو الذين يتم التعاقد معهم في مختلف الأعمار، وذلك بما يتماشى مع سياسة النادي ودعمه المستمر لقطاع الكرة.

وسبق وأعلن النادي الأهلي عن عدة قرارات في الفترة الماضية على إثر الهزيمة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم من بيراميدز في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت أولى قرارات النادي الأهلي هي رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الفريق الأحمر، ومن ثم تم تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، بينما تواجد وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة.

ورحل خوسيه ريبييرو عن الأهلي بعد أن قضى المدرب الإسباني 94 يومًا داخل القلعة الحمراء، وخاض خلال تلك المدة 7 مباريات، لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز سوى في لقاء كان أمام فاركو في الدوري المصري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي وليد صلاح الدين محمود الخطيب محمد يوسف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg