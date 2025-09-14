أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، انضمام الثنائي محمد يوسف، المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، إلى لجنة التخطيط.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، عقد اجتماعًا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف وفي حضور محمد يوسف ووليد صلاح الدين.

وأضاف الموقع الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة التصور الكامل الخاص باللاعبين في قطاع الكرة سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين.

وتابع أنه في ضوء الثوابت المعمول بها في النادي الأهلي والتي تشمل القيمة الفنية والتسويقية ورؤية المدير الفني وما جاء في الاجتماع من وجهات نظر، قرر رئيس النادي «المشرف على الكرة» انضمام كل من محمد يوسف ووليد صلاح الدين إلى لجنة التخطيط أثناء قيامها المعتاد في الفترة المقبلة بتنفيذ التصور المشار إليه بشأن كل العناصر التي تنتهي عقودهم، أو الذين يتم التعاقد معهم في مختلف الأعمار، وذلك بما يتماشى مع سياسة النادي ودعمه المستمر لقطاع الكرة.

وسبق وأعلن النادي الأهلي عن عدة قرارات في الفترة الماضية على إثر الهزيمة التي تلقاها الفريق الأول لكرة القدم من بيراميدز في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت أولى قرارات النادي الأهلي هي رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الفريق الأحمر، ومن ثم تم تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، بينما تواجد وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة.

ورحل خوسيه ريبييرو عن الأهلي بعد أن قضى المدرب الإسباني 94 يومًا داخل القلعة الحمراء، وخاض خلال تلك المدة 7 مباريات، لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز سوى في لقاء كان أمام فاركو في الدوري المصري.