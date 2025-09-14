المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدير الكرة بالأهلي: ملف المدرب الجديد مؤجل.. والنحاس سيستمر للتوقف القادم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:50 م 10/09/2025
النحاس

عماد النحاس - القائم بأعمال المدير الفني للأهلي

حسم وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف الجهاز الفني الحالي للفريق الأحمر بقيادة عماد النحاس في ظل البحث عن مدرب جديد خلفا للإسباني خوسيه ريبييرو.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ليقرر الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز، إقالة خوسيه ريبييرو وتعيين عماد النحاس مدربا مؤقتا للفريق الأحمر لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "عماد النحاس سوف يستمر في منصب المدير الفني للأهلي حتى نهاية الخمس مباريات القادمة للأهلي في بطولة الدوري".

وأضاف: "ملف المدرب الجديد موجود على طاولة لجنة التخطيط لكنه مؤجل في الوقت الحالي لندعم الجهاز الفني الحالي".

وأنهى: "نراهن دائمًا على جماهير الأهلي ومررنا بمثل هذه الظروف كثيرا لكن الرهان الحقيقي على الجماهير التي ستدعم الفريق والجهاز الفني وفي النهاية الأهلي الأفضل في أفريقيا، لأن لدينا قائمة قوية جدا وسنعود لمنصات التتويج إن شاء الله".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يقام يوم الأحد المقبل.

وستكون مباريات الأهلي الخمس القادمة كالتالي: "إنبي، سيراميكا، حرس الحدود، الزمالك وكهرباء الإسماعيلية"، وبعدها ستتوقف بطولة الدوري بسبب انشغال منتخب مصر بمعسكر شهر أكتوبر القادم.

الأهلي عماد النحاس الدوري المصري وليد صلاح الدين بيراميدز خوسيه ريبييرو

