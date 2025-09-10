المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

بعد وديتي تونس.. طولان يكشف تفاصيل المعسكر المقبل لمنتخب مصر في البحرين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:59 م 10/09/2025
حلمي طولان

حلمي طولان

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن تفاصيل المعسكر الذي سيخوضه في البحرين خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

ويواصل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان استعداداته للمشاركة في كأس العرب بقطر والمقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل.

وخاض منتخب الفراعنة مباراتين وديتين ضد تونس (1-0، 3-0).

وبدأ طولان الاستعداد للمعسكر المقبل في أجندة أكتوبر، حيث قال إن السفر تحدد إلى البحرين يوم 6 أكتوبر.

وأضاف أن هناك مباراتين وديتين ضد البحرين، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية 13 من الشهر نفسه.

وعبر حلمي طولان عن سعادته بنتائج المعسكر الأول وتحقيق الفوز في مباراتيه أمام تونس.

وأشاد طولان بالتزام اللاعبين وروحهم العالية خلال المعسكر سواء في مقر الإقامة أو التدريبات.

وأتم: "هناك استجابة كبيرة للاعبين لتعليمات الجهاز الفني ويؤكد ذلك أننا نسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة الجادة في بطولة كأس العرب".

 

 

تونس البحرين حلمي طولان منتخب مصر الثاني

