كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن تفاصيل المعسكر الذي سيخوضه في البحرين خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

ويواصل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان استعداداته للمشاركة في كأس العرب بقطر والمقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل.

وخاض منتخب الفراعنة مباراتين وديتين ضد تونس (1-0، 3-0).

وبدأ طولان الاستعداد للمعسكر المقبل في أجندة أكتوبر، حيث قال إن السفر تحدد إلى البحرين يوم 6 أكتوبر.

وأضاف أن هناك مباراتين وديتين ضد البحرين، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية 13 من الشهر نفسه.

وعبر حلمي طولان عن سعادته بنتائج المعسكر الأول وتحقيق الفوز في مباراتيه أمام تونس.

وأشاد طولان بالتزام اللاعبين وروحهم العالية خلال المعسكر سواء في مقر الإقامة أو التدريبات.

وأتم: "هناك استجابة كبيرة للاعبين لتعليمات الجهاز الفني ويؤكد ذلك أننا نسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة الجادة في بطولة كأس العرب".