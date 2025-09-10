المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

المدرب الأجنبي لم يُحسم بعد.. قمة الزمالك ضمن 5 تحديات تنتظر عماد النحاس في الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:25 م 10/09/2025
الجهاز الفني المؤقت للأهلي

بقيادة النحاس - الجهاز الفني المؤقت للأهلي

تأكد بما لا يدع للشك استمرار عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مؤقت، حيث لم يُحسم اسم المدير الفني الأجنبي الجديد.

وأعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ملف المدرب الجديد موجود على طاولة لجنة التخطيط، لكنه مؤجل في الوقت الحالي لدعم الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.

وأضاف صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي أن عماد النحاس سوف يستمر في منصب المدير الفني للأهلي حتى نهاية الخمس مباريات القادمة في مسابقة الدوري.

مدير الكرة بالأهلي: ملف المدرب الجديد مؤجل.. والنحاس سيستمر للتوقف القادم

رحلة البحث عن بديل ريبيرو

كان النادي الأهلي قرر إقالة ريبيرو بالتراضي بعد 4 جولات خاضها الفريق في الدوري، وكان آخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

ولم يجمع الأهلي سوى 5 نقاط من 4 مباريات في الدوري، ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

ماذا ينتظر عماد النحاس في الأهلي؟

سيكون النحاس أمام تحديات صعبة ومثيرة من أجل تصحيح مسار الفريق في الدوري الممتاز.

ووفقًا لتصريح وليد صلاح الدين، فإن عماد النحاس سيقود تدريب الأهلي في المباريات الخمس المقبلة.

مباريات الأهلي تحت قيادة عماد النحاس

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. الثامنة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. الخامسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. الثامنة مساءً

- الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. الخامسة مساءً

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي عماد النحاس الدوري المصري مدرب الأهلي الجديد مباريات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg