تأكد بما لا يدع للشك استمرار عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مؤقت، حيث لم يُحسم اسم المدير الفني الأجنبي الجديد.

وأعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ملف المدرب الجديد موجود على طاولة لجنة التخطيط، لكنه مؤجل في الوقت الحالي لدعم الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس.

وأضاف صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي أن عماد النحاس سوف يستمر في منصب المدير الفني للأهلي حتى نهاية الخمس مباريات القادمة في مسابقة الدوري.

مدير الكرة بالأهلي: ملف المدرب الجديد مؤجل.. والنحاس سيستمر للتوقف القادم

رحلة البحث عن بديل ريبيرو

كان النادي الأهلي قرر إقالة ريبيرو بالتراضي بعد 4 جولات خاضها الفريق في الدوري، وكان آخرها الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

ولم يجمع الأهلي سوى 5 نقاط من 4 مباريات في الدوري، ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

ماذا ينتظر عماد النحاس في الأهلي؟

سيكون النحاس أمام تحديات صعبة ومثيرة من أجل تصحيح مسار الفريق في الدوري الممتاز.

ووفقًا لتصريح وليد صلاح الدين، فإن عماد النحاس سيقود تدريب الأهلي في المباريات الخمس المقبلة.

مباريات الأهلي تحت قيادة عماد النحاس

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. الثامنة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. الخامسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. الثامنة مساءً

- الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. الخامسة مساءً