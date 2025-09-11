المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الجائزة رحلة عمرة.. دعبس يكرم النقاد الرياضيين في مقر مودرن سبورت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:17 ص 11/09/2025
مودرن سبورت

وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت

استقبل الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، اليوم بمقر النادي عددًا من الصحفيين والنقاد الرياضيين، وذلك في أجواء ودية اتسمت بالتقدير والاحترام المتبادل.

وكان دكتور وليد دعبس قد اجرى قرعة خلال نهائي الدورة الرمضانية للنقاد الرياضيين التي كان النادي راعي لها على رحلة عمرة، تقديرًا لدورهم الكبير في دعم الحركة الرياضية والإعلام الرياضي في مصر.

وخلال اللقاء، قام رئيس نادي مودرن سبورت بتسليم الفائزين بالجائزة أوراق الرحلة، مؤكدًا أن النادي يفتح أبوابه دائمًا لكل الإعلاميين والرياضيين، ويعتبرهم شركاء نجاح في مسيرة النادي ومشواره.

وأكد دكتور وليد دعبس أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه الدائم على مد جسور التواصل مع الأسرة الصحفية والرياضية، وتقديرًا لجهودهم في تغطية الأحداث الرياضية ونقل الصورة للجمهور بكل مهنية.

واختتم رئيس نادي مودرن سبورت تصريحاته بالتأكيد على أن النادي سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات واللقاءات، التي تعزز العلاقات بين الأندية والمؤسسات الإعلامية، وتدعم الروح الرياضية.

الجدير بالذكر أن الصحفيين سيتوجهون إلى السعودية فجر السبت المقبل لأداء مناسك العمرة.

مباراة مودرن سبورت القادمة
مودرن سبورت وليد دعبس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

