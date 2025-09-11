تحدث كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن سبب تراجع مستوى السماوي خلال الفترة الماضية، وخطته التي أراد تطبيقها والعوائق التي أعاقته في تنفيذها.

تصريحات كرونسلاف يورتشيتش

استهل كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تصريحاته عبر قناة "النهار" قائلًا: "قال السير أليكس فيرجسون إن فزت بكل شيء في الموسم، عليك بداية الموسم التالي بأربعة أو خمسة لاعبين جدد ويجب أن يكونوا في الـ11 لاعبًا الأوائل".

وأضاف: "أعتقد أن ليفربول لعب أول مباراة أمام كريستال بالاس وفي الموسم الجديد كان هناك 4 لاعبين جدد في التشكيل وقد لعبوا أفضل موسم لهم في آخر 20 عام، كانت هذه فكرتي".

وأكمل: "بهذه الطريقة وبنفس جديد عليك تجديد البيئة في الفريق وبهؤلاء اللاعبين الجدد تفعل ذلك والذين يبقون في الفريق تضعهم في الـ11 الكبار، لن يخلدوا للنوم وفي الموسم الجديد يصبحون أفضل".

وأضاف: "لست المدير الفني الذي يقف أمام الكاميرا ويختلق العذر، ما دلي في هذه اللحظة بالنسبة لي هم أفضل اللاعبين على اللوحة وعلي المضي بما لدي، فكرتي هي تغيير 4 أو 5 لاعبين".

وزاد: "دماء جديدة ونوظف الجودة في كل العناصر، لكن لدينا أشياء موضوعية واعتبارية، لماذا لم نفعل ذلك؟ واجهنا مشاكل كثيرة حيث وجدنا بعض الأشخاص اللذين أتوا لكن واجهتنا مشاكل كثيرة في آخر وقت لم ندركها في تلك الانتقالات".

وواصل: "علينا أن نكون منفتحين وصادقين، لكن لدي ما لدي، أملك لاعبين جيدين وهم الأفضل بالنسبة لي وعلينا الاستمرار، تحدثت مع السيد عمرو إنه مديرنا العام وله خبرة في الانتقالات خاصة هنا في مصر وأخبرني أن في آخر بضع سنوات أصبحت جودة اللاعبين حيث لا يمكننا أن نأخذ لاعبين من الزمالك أو الأهلي".

وأتم: "أخبرني أن جودة اللاعبين في الأندية الصغيرة قبل ذلك كان سهلًا العثور على لاعبين أو 3 يمكنهم التواجد، واللعب للفريق الأول لكن الآن صعب جدًا".

بصمة يورتشيتش مع بيراميدز

نجح يورتشيتش في قيادة بيراميدز نحو الألقاب، حيث تمكن المدرب الكرواتي من حصد كأس مصر على حساب زد بعد أن تفوق عليه في المباراة النهائية من المسابقة.

وتمكن يورتشيتش من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، مع بيراميدز، حين قاد الفريق للفوز أمام ماميلودي صنداونز بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليدخل اللقب الأغلى في القارة السمراء لخزينة السماوي.