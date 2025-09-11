المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يورتشيتش: سأضم إمام ودونجا إذا كان ممكنًا.. وليس من الجيد أن يفوز الأهلي بكل شيء

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:15 ص 11/09/2025
كرونسلاف يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش

تحدث كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن الكرة في مصر وطبيعة العمل مع بيراميدز في ظل المنافسة القوية من جانب الأهلي والزمالك، متطرقًا لكشف رأيه عن انتقالات اللاعبين.

تصريحات كرونسلاف يورتشيتش

استهل كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تصريحاته عبر قناة "النهار" قائلًا: "إذا كانت لدي الفرصة للتعاقد مع لاعب من الأهلي سيكون إمام عاشور ومن الزمالك سيكون نبيل عماد دونجا ولم نتحدث بخصوص قدومه إلى بيراميدز تعجبني طريقته، أعجب بالمقاتلين الذين يعطون طاقة للفريق".

وأضاف: "قلت من قبل أنني أتيت لأعمل في كرة القدم، إن تحدثت عن ما هو خارج عن كرة القدم فسأحيد عن عملي لكن ذلك مرتبط بعملي، أنا مستاء (من التحكيم) لكن لا يمكننا فعل شيء وأريد أن أقول أننا فزنا ضد الأهلي مع نفس الحكم وهذا في غاية الغرابة".

يورتشيتش يتحدث عن.. تراجع بيراميدز.. خطته مع الفريق.. والعوائق

وأكمل: "أظن أن ذلك جيد لكرة القدم المصرية، ما أريد قوله ليس جيد للكرة المصرية أن يفوز الأهلي بكل شيء، الآن بعد أن فزنا على الأهلي أظن الأهلي يفكر في أن يتحسن، ويفكر في أن يأتي بلاعبين جدد ومدرب جديد، وسوف يتحسنون".

وزاد: "الأهلي إذا كان كل مرة الأفضل فلا أعتقد ذلك جيد لكرة القدم المصرية، إذا لم تتح للأندية الأخرى لاعبين جيدين ولم يستطيعوا اللعب في الأهلي سيلعبون للإسماعيلي والمصري والأندية الصغيرة، سيدمر ذلك الكرة المصرية".

وأتم حديث: "إن هناك نادي أو اثنين أو ثلاثة وفقط تحمي هذه الأندية الاثنين أو الثلاثة بالنسبة لي تكون هذه مشكلة لكرة القدم المصرية، من الأفضل أن يكون الزمالك البطل في سنة والسنة التالية الأهلي أو بيراميدز بهذه الطريقة سيكون الكل أفضل وهذا هو رأيي".

جدول ترتيب الدوري المصري

بصمة يورتشيتش مع بيراميدز

نجح يورتشيتش في قيادة بيراميدز نحو الألقاب، حيث تمكن المدرب الكرواتي من حصد كأس مصر على حساب زد بعد أن تفوق عليه في المباراة النهائية من المسابقة.

وتمكن يورتشيتش من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، مع بيراميدز، حين قاد الفريق للفوز أمام ماميلودي صنداونز بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليدخل اللقب الأغلى في القارة السمراء لخزينة السماوي.

 

