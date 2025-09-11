تحدث كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن التحدي الذي واجهه الكرواتي فور وصوله لقيادة السماوي، وما فعله من أجل تغيير عقلية اللاعبين داخل صفوف السماوي.

تصريحات كرونسلاف يورتشيتش

استهل كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تصريحاته عبر قناة "النهار" قائلًا: "أحد أكبر المشاكل عندما تأتي لغرفة ملابس أحد الأندية المصرية وأتحدص عن اللاعبين المصرين ليس اللاعبين الدوليين، سيقولون لنا عاداتنا كلنا لنا عاداتنا أنا كرواتي ولي عاداتي ولكن إذا كنت تريد التحسن في الحياة في مهنتنا وفي كرة القدم أظن علينا تغيير عاداتنا ربما يكون هناك خطأ".

وأضاف: "أكبر مشكلة أكبر وظيفة لي عندما أتيت هنا أن أغير بعض هذه العادات بطريقة إيجابية وأن أغير عقلية غرفة الملابس هذه لأنني عندما أتيت سمعت أشياء كثيرة، هذا اللاعب لا يستطيع لعب مباريات كبيرة، هذه اللاعب لا يستطيع لعب مباريات الأهلي والزمالك، سوف يخطئ، وفي كثير من هذه المباريات الأولى يخطئون بالفعل".

يورتشيتش يتحدث عن.. تراجع بيراميدز.. خطته مع الفريق.. والعوائق

وأكمل يورتشيتش: "خلال تلك الفترة وقت تواصلنا خلال حصصنا التدريبية محادثاتنا واجتماعاتنا أعتقد أننا نتحسن، وأظن أن أفضل ما في هذه الوظيفة أنني ربما غيرت عقلية هذا الفريق بطريقة إيجابية، الآن مستعدون لأكبر المباريات وهذا أكبر تحسن في عملي هنا مع بيراميدز في مصر".

وزاد: "عندما رأيت ما علي تغييره أحب كرة القدم وهذه طريقتي في أداء عملي، أتيت بطاقة كبيرة وكما تعلم عن هذا النادي ذلك ليس خاص ببيراميدز فقط، عملت في دينامو زغرب والنصر في دبي والنصر في الرياض، كلما أتيت لعمل آتي بنسبة مليونين في المائة أريد أن أنقل طاقتي هذه للاعبين".

وواصل: "أؤمن بذلك ومن الهام للمدير الفني أن يؤمن بشئ ما، أؤمن أنه يمكنني نقل طاقتي للاعبين وطريقتي في التفكيرفي كرة القدم وفي الحياة، إنني مقاتل وكنت لاعبًا لم أكن لاعبًا موهوبًا بشكل فني لكنني كنت مقاتل وحققت مسيرة مهنية كبيرة بشخصيتي".

وأتم يورتشيتش حديثه: "أعتقد أنني يمكنني نقل هذه الشخصية والطاقة للاعبين، حاليًا أظنني حققت ذلك وقمت بتحسين اللاعبين ف هذا الجانب، لا يستطيع أحد قول شيء في الجانب الفني الفني والتكتيكي لكن في الجانب العقلي، إن أردت الصعود من المستوى المتوسط لمستوى القمة بطولة أفريقيا، عليك تغيير عقلية لاعبيك وأظنني حققت هذه الوظيفة".

يورتشيتش يتحدث عن.. تراجع بيراميدز.. خطته مع الفريق.. والعوائق

بصمة يورتشيتش مع بيراميدز

نجح يورتشيتش في قيادة بيراميدز نحو الألقاب، حيث تمكن المدرب الكرواتي من حصد كأس مصر على حساب زد بعد أن تفوق عليه في المباراة النهائية من المسابقة.

وتمكن يورتشيتش من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، مع بيراميدز، حين قاد الفريق للفوز أمام ماميلودي صنداونز بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليدخل اللقب الأغلى في القارة السمراء لخزينة السماوي.

جدول ترتيب الدوري المصري