المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يورتشيتش: غيرت عقلية فريق بيراميدز.. ومستعدون لأكبر المباريات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:36 ص 11/09/2025
يورتشيتش

كرونسلاف يورتشيتش

تحدث كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن التحدي الذي واجهه الكرواتي فور وصوله لقيادة السماوي، وما فعله من أجل تغيير عقلية اللاعبين داخل صفوف السماوي.

تصريحات كرونسلاف يورتشيتش

استهل كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تصريحاته عبر قناة "النهار" قائلًا: "أحد أكبر المشاكل عندما تأتي لغرفة ملابس أحد الأندية المصرية وأتحدص عن اللاعبين المصرين ليس اللاعبين الدوليين، سيقولون لنا عاداتنا كلنا لنا عاداتنا أنا كرواتي ولي عاداتي ولكن إذا كنت تريد التحسن في الحياة في مهنتنا وفي كرة القدم أظن علينا تغيير عاداتنا ربما يكون هناك خطأ".

وأضاف: "أكبر مشكلة أكبر وظيفة لي عندما أتيت هنا أن أغير بعض هذه العادات بطريقة إيجابية وأن أغير عقلية غرفة الملابس هذه لأنني عندما أتيت سمعت أشياء كثيرة، هذا اللاعب لا يستطيع لعب مباريات كبيرة، هذه اللاعب لا يستطيع لعب مباريات الأهلي والزمالك، سوف يخطئ، وفي كثير من هذه المباريات الأولى يخطئون بالفعل".

يورتشيتش يتحدث عن.. تراجع بيراميدز.. خطته مع الفريق.. والعوائق

وأكمل يورتشيتش: "خلال تلك الفترة وقت تواصلنا خلال حصصنا التدريبية محادثاتنا واجتماعاتنا أعتقد أننا نتحسن، وأظن أن أفضل ما في هذه الوظيفة أنني ربما غيرت عقلية هذا الفريق بطريقة إيجابية، الآن مستعدون لأكبر المباريات وهذا أكبر تحسن في عملي هنا مع بيراميدز في مصر".

وزاد: "عندما رأيت ما علي تغييره أحب كرة القدم وهذه طريقتي في أداء عملي، أتيت بطاقة كبيرة وكما تعلم عن هذا النادي ذلك ليس خاص ببيراميدز فقط، عملت في دينامو زغرب والنصر في دبي والنصر في الرياض، كلما أتيت لعمل آتي بنسبة مليونين في المائة أريد أن أنقل طاقتي هذه للاعبين".

وواصل: "أؤمن بذلك ومن الهام للمدير الفني أن يؤمن بشئ ما، أؤمن أنه يمكنني نقل طاقتي للاعبين وطريقتي في التفكيرفي كرة القدم وفي الحياة، إنني مقاتل وكنت لاعبًا لم أكن لاعبًا موهوبًا بشكل فني لكنني كنت مقاتل وحققت مسيرة مهنية كبيرة بشخصيتي".

وأتم يورتشيتش حديثه: "أعتقد أنني يمكنني نقل هذه الشخصية والطاقة للاعبين، حاليًا أظنني حققت ذلك وقمت بتحسين اللاعبين ف هذا الجانب، لا يستطيع أحد قول شيء في الجانب الفني الفني والتكتيكي لكن في الجانب العقلي، إن أردت الصعود من المستوى المتوسط لمستوى القمة بطولة أفريقيا، عليك تغيير عقلية لاعبيك وأظنني حققت هذه الوظيفة".

يورتشيتش يتحدث عن.. تراجع بيراميدز.. خطته مع الفريق.. والعوائق

بصمة يورتشيتش مع بيراميدز

نجح يورتشيتش في قيادة بيراميدز نحو الألقاب، حيث تمكن المدرب الكرواتي من حصد كأس مصر على حساب زد بعد أن تفوق عليه في المباراة النهائية من المسابقة.

وتمكن يورتشيتش من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، مع بيراميدز، حين قاد الفريق للفوز أمام ماميلودي صنداونز بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليدخل اللقب الأغلى في القارة السمراء لخزينة السماوي.

جدول ترتيب الدوري المصري

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg