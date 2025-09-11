المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صحيفة سويسرية تتساءل.. هل يصبح أورس فيشر مدربًا للأهلي؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:32 م 11/09/2025
أورس فيشر

أورس فيشر مرشح لتدريب الأهلي

طرحت الصحيفة السويسرية الشهيرة "Blick" سؤالًا حول إمكانية أن يتولى أورس فيشر تدريب النادي الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي جديد بعدما قرر إقالة ريبيرو بالتراضي بسبب سوء النتائج في الدوري الممتاز.

ولم يجمع الأهلي سوى 5 نقاط من 4 مباريات في الدوري، ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.

طالع ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

هل يسير أورس فيشر على خطى فايلر وكولر؟

ذكرت صحيفة "Blick" أن بعد ما يقرب من عامين على رحيله من يونيون برلين، قد يحصل أورس فيشر قريبًا على وظيفة جديدة.

وأضاف أن فيشر من المحتمل أن يسير على خطى مدربين سويسريين آخرين ويقوم بتدريب الأهلي.

وأوضحت أن هناك شائعات كثيرة ترددت حول أن أورس فيشر (59 عامًا) على وشك التوقيع مع النادي الأهلي.

وأشارت إلى أن المدربين السويسريين لعبوا دورًا حاسمًا في تاريخ الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات.

فقبل الحقبة الناجحة لمارسيل كولر، كان رينيه فايلر – الذي يشرف حاليًا على تدريب نادي دي سي يونايتد الأمريكي – مدربًا للفريق لمدة 14 شهرًا، وتوج بالدوري والسوبر.

وذكرت الصحيفة السويسرية أن الأهلي يتابعه ما بين 60 إلى 80 مليون مشجع، ما يجعل التوقعات والضغوط فيه هائلة.

فيشر بلا عمل منذ رحيله عن يونيون

منذ نهاية مشواره الذي دام أكثر من خمس سنوات و224 مباراة مع نادي يونيون برلين في نوفمبر 2023، لم يتولَّ أورس فيشر أي وظيفة تدريبية.

وعن توقيت عودته إلى عالم التدريب، فقد أبقى الأمر مفتوحًا في مقابلة مع صحيفة "Blick" في يوليو الماضي، حيث، قال: "دعونا ننتظر، لا يوجد جدول زمني بالنسبة لي، الأمر كله يتعلق بالإحساس وشعوري في العودة، الأمر لا يتوقف على المكان، كل شيء ممكن، الأمر يحتاج إلى علاقات، إلى محادثات".

