في ذكرى مولده.. 11 مقولة لصالح سليم "الأب الروحي" لمبادئ الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:59 م 11/09/2025
صالح سليم

صالح سليم - رئيس النادي السابق

تحل اليوم الخميس الذكرى الـ95 على ميلاد صالح سليم، أسطورة النادي الأهلي الراحلة ورئيس مجلس الإدارة السابق أيضًا.

ووُلد صالح سليم يوم 11 سبتمبر 1930 وبدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يصعد للفريق الأول في عام 1948، وكانت أول مباراة له أمام فريق المصري البورسعيدي على ملعب النادي الجزيرة.

أرقام صالح سليم

وتوجت أسطورة الأهلي بـ11 بطولة دوري مصري مع النادي الأهلي، وفاز أيضا بـ8 بطولات لكأس مصر، وتوج بكأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة عام 1961.

وتقلد صالح سليم منصب مدير الكرة ثم عضو مجلس إدارة ثم رئيس النادي حتى وفاته في مايو 2002، وكانت هناك محطات تاريخية للأسطورة "الأهلاوية" منها تسلمه درع نادي القرن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

أشهر 11 مقولة لرجل المبادئ

واشتهر صالح سليم بمواقفه القوية وشخصيته الحاسمة في بعض المواقف، ويستعرض "يلا كورة" أبرز 16 مقولة لرئيس الأهلي الأسبق في ذكرى ميلاده.

1- "الباب يفوت جمل".. (للراغبين في الرحيل عن النادي).

2- "الأهلي أعور وسط عميان".. (في تصريحات للكاتب الصحفي خالد توحيد بعد الفوز بالدوري الخامس على التوالي 1997-1998 برغم سوء مستواه).

3- "ماذا يسوى صالح سليم إلا لأنه سيتحدث عن الأهلي".. لمسئولي شبكة ART مطالبهم بكتابة "شيك" بمبلغ 300 ألف جنيه لصالح الأهلي وليس باسمه لإجراء حوار تلفزيوني.

4- "لو مبارك مصمم إن الأهلي يلعب قدام الزمالك ياخد 11 موظف من الرئاسة يلعبوا الماتش".. حيث رفض رئيس الأهلي تهديد رئيس الجمهورية في تصريحات للكاتب الصحفي ياسر أيوب".

5- "لا أطيق ولا أقبل أن أرى الأهلي مهزوما في حقه‏".

6- "أي لاعب يرغب في ترك الأهلي فإن النادي سيوافق له على ذلك وسيساعده في الحصول على عقد احتراف بأفضل شروط تناسب اللاعب".. (متحدثا للاعبيه).

7- "لن تحدث مشكلة اذا لم تفز بأي بطولة".. محفزًا البرتغالي مانويل جوزيه لبناء فريق جديد.

8- "التاريخ سيذكر فوز الأهلي بالدوري وسيذكر أن المستوى كان سيئًا".. معلنا عدم فرحته بفوز فريقه ببطولة الدوري لسوء الأداء.

9- "أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي".

10- "النادي ملك لمن صنعه ومن صنعوه هم مشجعوه".. (متحدثا عن الأهلي).

11- "المبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام والأخلاقيات لا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة".

الأهلي الدوري المصري صالح سليم أسطورة الأهلي

