أطلق حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عددًا من التصريحات النارية، التي أثارت الجدل، خلال ظهوره في برنامج "جي توكس" على منصة "يوتيوب".

وتطرق حسام غالي للحديث عن موقفه من انتخابات القلعة الحمراء، والترشح لرئاسة النادي، كما تحدث عن ملف الصفقات، ورأيه في مدربي الأهلي السابقين مثل مانويل جوزيه ورينيه فايلر.

10 تصريحات نارية من حسام غالي

ويستعرض موقع يلا كورة أبرز 10 تصريحات لحسام غالي خلال ظهوره الأخير، عبر التقرير التالي:

1- نفسي أخدم الأهلي لأنه حطني في مكانة كبيرة، شايف نفسي ممكن أبقى رئيس الأهلي، وأحقق طموح الجماهير، وأوفر لهم ما يحلمون به من شخصية الأهلي ومبادئه.

2- سواء كنت أرى أنني في رئاسة النادي أو لا، لكن الجماهير قد تراني في هذا المنصب، أسمع هذا الكلام كثيرًا، وهذا ما يضع عليّ الضغط.

3- عندما دخلت مجلس الإدارة، رأيت الأمور على حقيقتها بوضوح أكثر، وأشعر أنني الآن لا أمسك الدرع والسيف، لأنني أمسكت الدرع والسيف خلال مسيرتي الاحترافية، ولم أحصل على استراحة المحارب بعد ذهابي للجونة والعمل الإداري.

4- صالح سليم هو شخصية الأهلي الحقيقة، بوضوحه وصراحته ورجولته، كان يكبرك وأنت تعمل معه، لا يصغرك، ولم يكن منفردًا بالإدارة، صالح سليم دعم قرار رحيل 5 من نجوم الفريق، ورحّب أيضًا وساند قرار الاستغناء عن التوأم.

5- وعن أول قرار سيتخذه حال توليه رئاسة الأهلي، أوضح: "سأختار من حولي شخصيات تجسد مبادئ الأهلي، لديها إنكار ذات وطموح، وليست متسلقة أو تسعى للتفرد بكل شيء، يحبون العمل الجماعي، وليس الفردية، أشخاص يمتلكون قوة الشخصية، والمهم هو العمل الجماعي".

6- الأهلي بمن حضر، عندما تمتلك لاعبين رجالًا يعرفون قدر المسؤولية والجماهير، بغض النظر عن الإمكانيات التي يمتلكونها، الأهلي بمن حضر باللاعبين، وليس بمدرب أو مدير كرة.

7- إذا تحدث عن نقطة الصفقات، سيكون انتقادًا للسياسة التي حدثت، الجواب صعب، في النادي الأهلي ممكن (نقطع بعض) في الغرف المغلقة، لكن لن يكون هناك تجريح بيننا في الإعلام.

8- في وقت من الأوقات، كنت أقنع لاعبًا في الأهلي بالاستمرار، وكان اعتراضه دائمًا على الأشخاص، وكان ردي أن الأهلي ليس مختزلًا في شخص، الأهلي كيان كبير وملايين من الجماهير، وهذا الكيان لا يجوز أن يُختزل في شخصية أو في فترة زمنية

9- مانويل جوزيه من أجمل الشخصيات، صحيح أنه من الممكن أن لا يكون مدربًا عبقريًا، وأكثر مدرب دخلت معه في خلافات، إلا أنه يناسب شخصية الأهلي بسبب رغبته في النجاح والفوز والطموح، وعدم تواجد النجم الأوحد، إنما في المجموعة.

10- لم أتعامل مع السويسري رينيه فايلر، إلا أنه مدرب يناسب شخصية النادي الأهلي، بسبب الجرأة، ورغبته في الفوز، سواء في ملعبه أو خارج ملعبه، أو حتى في حال طُرد لاعب من صفوفه.