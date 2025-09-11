المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

هزم باريس في المونديال.. من هو ريناتو بايفا الذي رفض تدريب الأهلي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:19 م 11/09/2025
بافيا

ريناتو بايفا - مدرب بوتافوجو السابق

يبدو أن اسمًا جديدًا دخل ضمن دائرة اهتمامات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، وهو البرتغالي ريناتو بايفا، لكن المفاوضات لم تكتمل بعد رفض المدرب العرض.

ووفقًا لصحيفة أبولا البرتغالية، فإن الأهلي تواصل مع بايفا لقيادة الفريق، غير أن المدرب قرر الاعتذار، معتبرًا أن الوقت لم يحن بعد لبدء مشروع جديد. ورغم رفضه، عبّر المدرب عن فخره باهتمام النادي الأكثر تتويجًا في أفريقيا بخدماته. (لقراءة التفاصيل اضغط هنا)

من هو ريناتو بايفا؟

بدأ بايفا (55 عامًا) مسيرته التدريبية عام 2007 داخل أكاديمية بنفيكا البرتغالي، حيث تولى فرق الناشئين تحت 17 و19 عامًا، ثم فريق الرديف، وبعد سنوات من العمل في البرتغال، خاض أول تجربة خارجية مع إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري، وقاده للتتويج بالدوري المحلي، وهو اللقب الوحيد في مسيرته حتى الآن.

لاحقًا، درّب بايفا ليون المكسيكي، لكن تجربته لم تدم سوى 67 يومًا فقط (من يوليو حتى سبتمبر 2023). ثم انتقل إلى البرازيل لقيادة باهيا، قبل أن يخوض محطات سريعة مع بوتافوجو (من فبراير حتى يونيو الماضي) وفورتاليزا (من يوليو حتى سبتمبر)، حيث استمرت الأخيرة 46 يومًا فقط.

وبذلك يتضح أن المدرب البرتغالي لم يعتد الاستمرار طويلًا في محطاته التدريبية خارج البرتغال.

إنجاز بارز.. وهزيمة باريس

رغم قلة إنجازاته، حقق بايفا نتيجة لافتة مع بوتافوجو في كأس العالم للأندية الأخيرة بالولايات المتحدة، حيث ألحق الخسارة الوحيدة بباريس سان جيرمان خلال البطولة، بالفوز عليه 1-0 في دور المجموعات.

وبعد تلك الهزيمة، لم يتذوق باريس طعم الخسارة إلا في المباراة النهائية أمام تشيلسي.

في المقابل، ودّع بايفا البطولة من دور الـ16 بعد خسارة فريقه أمام بالميراس 1-0.

الأهلي الدوري المصري كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان ريناتو بافيا

