أحد ركائز المنتخب.. الزمالك يمدد عقد أحمد صفوت لاعب فريق 2009

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

08:23 م 11/09/2025
أحمد صفوت لاعب الزمالك

أحمد صفوت لاعب الزمالك 2009

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن تمديد تعاقد أحمد صفوف، صانع ألعاب فريق 2009، وأحد الأساسية الأساسية لمنتخب مصر بنفس الفئة العمرية.

تمديد عقد لاعب الزمالك

وقال الزمالك عبر مركزه الإعلاني، إنه تم تمديد عقد أحمد صفوف، لمدة 3 مواسم جديد، كي يستمر تعاقده حتى موسم 2027-2028.

أضاف الزمالك أن اللاعب وقع على عقود التمديد في حضور حسين السيد، ومحمد طارق عضوي مجلس إدارة النادي، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء.

ومن جانبه، أكد بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن أحمد صفوت من اللاعبين المميزين داخل قطاع الناشئين بالنادي، بالإضافة إلى أنه عنصر أساسي في منتخب مصر مواليد 2009.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أن تمديد التعاقد مع أحمد صفوت يأتي وفقًا للاستراتيجية الموضوعة للحفاظ على العناصر المميزة بجميع المراحل العمرية، حيث يتم التنسيق في هذا الأمر مع حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدن بالزمالك، لخوض مباراة مرتقبة ضد المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد غد السبت.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك قطاع ناشئين الزمالك

