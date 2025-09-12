المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من أجل الفوز الثاني.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة زد في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:30 م 11/09/2025
الإسماعيلي

الإسماعيلي - صورة أرشيفية

أعلن الجزائري ميلود حمدي، مدرب الإسماعيلي، قائمة مباراة زد، المقرر إقامتها غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد بدأ الدوري بالتعادل السلبي مع بتروجيت، قبل أن يخسر من بيراميدز بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وتكررت نفس النتيجة بالهزيمة من الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0.

وفي الجولة الرابعة حقق الإسماعيلي أول فوز في الدوري أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ومن ثم عاد للهزيمة بنتيجة 3-0 أمام غزل المحلة في الجولة الخامسة.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من:

حارس مرمى: أحمد عادل، عبد الله جمال.

في الدفاع: محمد عمار، عبد الله محمد، محمد إيهاب، إبراهيم النجعاوي، حماده صلاح.

في الوسط: محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد وجدي، محمد سمير كونتا، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراوري، عمر القط، عمرو السعيد.

في الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج، أنور عبد السلام، محمد زيدان.

الإسماعيلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز السابع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط فقط.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الإسماعيلي الدوري المصري مليود حمدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

69

تراجع نسبي في أداء لاعبي الإسماعيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg