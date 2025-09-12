أعلن الجزائري ميلود حمدي، مدرب الإسماعيلي، قائمة مباراة زد، المقرر إقامتها غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد بدأ الدوري بالتعادل السلبي مع بتروجيت، قبل أن يخسر من بيراميدز بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية، وتكررت نفس النتيجة بالهزيمة من الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0.

وفي الجولة الرابعة حقق الإسماعيلي أول فوز في الدوري أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-0، ومن ثم عاد للهزيمة بنتيجة 3-0 أمام غزل المحلة في الجولة الخامسة.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من:

حارس مرمى: أحمد عادل، عبد الله جمال.

في الدفاع: محمد عمار، عبد الله محمد، محمد إيهاب، إبراهيم النجعاوي، حماده صلاح.

في الوسط: محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد وجدي، محمد سمير كونتا، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراوري، عمر القط، عمرو السعيد.

في الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج، أنور عبد السلام، محمد زيدان.

الإسماعيلي يدخل هذه المباراة محتلا المركز السابع عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط فقط.