كلمة الخطيب وعودة الدوليين.. لقطات من تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:36 م 11/09/2025
واصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادا لخوض مباراة إنبي في بطولة الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء يوم الأحد المقبل، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط فقط جمعهم من فوز وحيد على فاركو والتعادل مرتين مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وغزل المحلة دون أهداف.

لقطات من تدريبات الأهلي

وشهد تدريب النادي الأهلي مساء اليوم الخميس حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الذي حرص على توجيه كلمة للاعبين من أجل المساندة والدعم قبل المباريات المقبلة الحاسمة في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد خسر من بيراميدز بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

كما حضر أدى جميع اللاعبين تدريبات بدنية قوية من أجل تحقيق الفوز ضد إنبي، واستعادة نغمة الانتصارات من جديد.

وشهدت التدريبات أيضا تواجد اللاعبين الدوليين وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث شارك منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وحقق الفوز أمام إثيوبيا بنتيجة 2-0، وتعادل مع بوركينا فاسو دون أهداف.

لمشاهدة لقطات من تدريبات الأهلي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري الخطيب اللاعبون الدوليون

