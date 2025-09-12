أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اعتماد الميزانية الخاصة بالعام المالي الحالي، والتي شهدت تحقيق فريق كرة القدم، فائضًا ماليًا كبيرًا.

يلا كورة كان قد نشر منذ لحظات، قرار محمود الخطيب بعدم رغبته في الترشح خلال انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

اعتماد ميزانية الأهلي

الأهلي كشف عبر موقعه الرسمي، اعتماد مجلس إدارة النادي، خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس الخميس، الميزانية ‏الخاصة بالعام المالي الحالي، والتي حققت طفرة كبيرة للغاية.‏

وأوضح الأهلي في بيانه أن إجمالي الميزانية بلغ 8 مليار و488 مليون جنيه مصري، حين أن كرة القدم فقط حققت فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

وكان العام الحالي 2025، شهد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو الماضي.

في سياق متصل، حضر محمود الخطيب مران الأهلي، أمس الخميس، ووجه عدة رسائل للاعبين بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

