كلام فى الكورة
تقارب الـ9 مليارات جنيه.. الأهلي يعتمد ميزانيته للعام الحالي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:50 ص 12/09/2025
مجلس الأهلي

مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اعتماد الميزانية الخاصة بالعام المالي الحالي، والتي شهدت تحقيق فريق كرة القدم، فائضًا ماليًا كبيرًا.

يلا كورة كان قد نشر منذ لحظات، قرار محمود الخطيب بعدم رغبته في الترشح خلال انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

مصدر لـ يلا كورة: الخطيب يخطر أعضاء مجلسه برغبته في عدم الترشح لانتخابات الأهلي

اعتماد ميزانية الأهلي

الأهلي كشف عبر موقعه الرسمي، اعتماد مجلس إدارة النادي، خلال اجتماعه الذي عقد مساء أمس الخميس، الميزانية ‏الخاصة بالعام المالي الحالي، والتي حققت طفرة كبيرة للغاية.‏

وأوضح الأهلي في بيانه أن إجمالي الميزانية بلغ 8 مليار و488 مليون جنيه مصري، حين أن كرة القدم فقط حققت فائضًا ماليًّا قدره 45 مليون ‏جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

وكان العام الحالي 2025، شهد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو الماضي.

في سياق متصل، حضر محمود الخطيب مران الأهلي، أمس الخميس، ووجه عدة رسائل للاعبين بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

الخطيب: أطالب اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الماضية.. وعلى الجميع التمسك بمبادئ الأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب

