كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

"مرتبط بموقف الخطيب".. مصدر ليلا كورة: اجتماع طارئ في الأهلي خلال أيام

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:24 ص 12/09/2025
شعار الأهلي

شعار النادي الأهلي

يتأهب مجلس إدارة الأهلي، لمتابعة تطورات الموقف الحالي، مع احتمالية عقد اجتماع طارئ خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة الموقف داخل القلعة الحمراء، بناء على موقف محمود الخطيب، رئيس النادي.

يلا كورة كان قد نشر صباح اليوم الجمعة، قرار محمود الخطيب بعدم رغبته في الترشح خلال انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

مصدر لـ يلا كورة: الخطيب يخطر أعضاء مجلسه برغبته في عدم الترشح لانتخابات الأهلي

اجتماع طارئ في الأهلي

وكشف مصدر في تصريحات جديدة ليلا كورة، أن مجلس الأهلي قد يضطر لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، إذا تمسك الخطيب بقراره.

أوضح المصدر أن الاجتماع الطارئ سيكون لبحث البدائل، وتحديد من ينوب لإدارة الأعمال في الأهلي، لحين الانتخابات المقبلة، المقرر لها بنهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.

كما أشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا واحدًا لمجلس إدارة الأهلي، بعد الجمعية العمومية الخاصة، لتحديد موعد الاجتماعات، ذلك عدا الاجتماع الطارئ إذا تقرر انعقاده.

وكان يلا كورة نشر كواليس قرار محمود الخطيب وموقفه من انتخابات الأهلي المقبلة.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي

