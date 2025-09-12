يتأهب مجلس إدارة الأهلي، لمتابعة تطورات الموقف الحالي، مع احتمالية عقد اجتماع طارئ خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة الموقف داخل القلعة الحمراء، بناء على موقف محمود الخطيب، رئيس النادي.

يلا كورة كان قد نشر صباح اليوم الجمعة، قرار محمود الخطيب بعدم رغبته في الترشح خلال انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

مصدر لـ يلا كورة: الخطيب يخطر أعضاء مجلسه برغبته في عدم الترشح لانتخابات الأهلي

اجتماع طارئ في الأهلي

وكشف مصدر في تصريحات جديدة ليلا كورة، أن مجلس الأهلي قد يضطر لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، إذا تمسك الخطيب بقراره.

أوضح المصدر أن الاجتماع الطارئ سيكون لبحث البدائل، وتحديد من ينوب لإدارة الأعمال في الأهلي، لحين الانتخابات المقبلة، المقرر لها بنهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل.

كما أشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا واحدًا لمجلس إدارة الأهلي، بعد الجمعية العمومية الخاصة، لتحديد موعد الاجتماعات، ذلك عدا الاجتماع الطارئ إذا تقرر انعقاده.

