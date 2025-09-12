المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بحضور الخطيب.. 3 قرارات جديدة في اجتماع مجلس الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:42 ص 12/09/2025
مجلس الأهلي

مجلس الأهلي

أعلن الأهلي، عدة قرارات تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء أمس الخميس، وناقش العديد من الملفات.

يلا كورة كان قد نشر منذ لحظات، قرار محمود الخطيب بعدم رغبته في الترشح خلال انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

مصدر لـ يلا كورة: الخطيب يخطر أعضاء مجلسه برغبته في عدم الترشح لانتخابات الأهلي

قرارات مجلس الأهلي

وتضمنت قرارات مجلس الأهلي، تجديد الثقة في خالد العوضي، ليستمر مديرًا للنشاط الرياضي، حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار حرص المجلس على استقرار العمل داخل منظومة النشاط الرياضي بالنادي.

كما تم تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025، بالإضافة إلى تعيين وليد عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

وفي السياق نفسه، استعرض مجلس الأهلي، ميزانية شركة الكرة للمنشآت الرياضية، هذا مع اعتماد ميزانية النادي للعام الحالي، والتي حققت طفرة كبيرة.. طالع التفاصيل من هنا

وكان يلا كورة نشر كواليس قرار محمود الخطيب وموقفه من انتخابات الأهلي المقبلة.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

69

تراجع نسبي في أداء لاعبي الإسماعيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg