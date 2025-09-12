أعلن الأهلي، عدة قرارات تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء أمس الخميس، وناقش العديد من الملفات.

يلا كورة كان قد نشر منذ لحظات، قرار محمود الخطيب بعدم رغبته في الترشح خلال انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

قرارات مجلس الأهلي

وتضمنت قرارات مجلس الأهلي، تجديد الثقة في خالد العوضي، ليستمر مديرًا للنشاط الرياضي، حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار حرص المجلس على استقرار العمل داخل منظومة النشاط الرياضي بالنادي.

كما تم تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من 1- 7- 2024 وحتى 30- 6- 2025، بالإضافة إلى تعيين وليد عزت رئيسًا لجهاز ألعاب الماء.

