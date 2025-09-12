يشهد اليوم الجمعة، عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، وبعض الدوريات الكبرى، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم الجمعة

الدوري المصري الممتاز

بتروجيت - البنك الأهلي (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

زد - الإسماعيلي (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

فاركو - الاتحاد السكندري (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

إشبيلية - إلتشي (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

مارسيليا - لوريان (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورت (9:30 مساءً) عبر قناة MBC Action.