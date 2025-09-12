المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. تحدٍ ينتظر الإسماعيلي ضد زد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:43 ص 12/09/2025
الإسماعيلي وزد

مباراة سابقة بين الإسماعيلي وزد

يشهد اليوم الجمعة، عودة منافسات الدوري المصري الممتاز، وبعض الدوريات الكبرى، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم الجمعة

الدوري المصري الممتاز

بتروجيت - البنك الأهلي (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

زد - الإسماعيلي (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

فاركو - الاتحاد السكندري (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

الدوري الإسباني

إشبيلية - إلتشي (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

مارسيليا - لوريان (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورت (9:30 مساءً) عبر قناة MBC Action.

الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري الإسباني الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

73

فرصة ضائعة.. انطلاقة لصالح زد مررها لأحمد عاطف الذي سددها قوية اصطدمت في يد حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وتخرج ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg