الصراع مشتعل.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:43 ص 12/09/2025
درع الدوري

درع الدوري المصري الممتاز

تستأنف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، من بوابة الجولة السادسة مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

منتخب مصر الأول خاض مباراتين هذا الشهر، حصد منهما 4 نقاط وأصبح على أعتاب بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي، خلال آخر جولتين من التصفيات.

الدوري المصري الممتاز

مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، تنطلق اليوم الجمعة وتقام على مدار 3 أيام، حيث تختتم مساء الأحد، عندما يحل الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي.

بينما تقص مباراة بتروجيت والبنك الأهلي، منافسات هذا الأسبوع من الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق بحلول الخامسة مساء اليوم الجمعة.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالكامل من الدوري المصري.. طالع من هنا

جدول ترتيب الدوري المصري

قبل انطلاق الجولة السادسة، يحتل المصري البورسعيدي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي مع الزمالك صاحب المركز الثاني، في قمة مواجهات هذا الأسبوع.

بينما لا يزال الأهلي بعد البداية المذبذبة يبحث تصحيح الأوضاع، حيث يحتل المركز الـ13 بعدما جمع 5 نقاط بس، ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كما يلي:

1- المصري البورسعيدي: 11 نقطة.

2- الزمالك: 10 نقاط.

3- مودرن سبورت: 10 نقاط.

4- بتروجيت: 9 نقاط.

5- بيراميدز: 8 نقاط.

6- إنبي: 8 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالكامل.. طالع من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري

