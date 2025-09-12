تستأنف منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، من بوابة الجولة السادسة مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

منتخب مصر الأول خاض مباراتين هذا الشهر، حصد منهما 4 نقاط وأصبح على أعتاب بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي، خلال آخر جولتين من التصفيات.

الدوري المصري الممتاز

مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، تنطلق اليوم الجمعة وتقام على مدار 3 أيام، حيث تختتم مساء الأحد، عندما يحل الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي.

بينما تقص مباراة بتروجيت والبنك الأهلي، منافسات هذا الأسبوع من الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق بحلول الخامسة مساء اليوم الجمعة.

جدول ترتيب الدوري المصري

قبل انطلاق الجولة السادسة، يحتل المصري البورسعيدي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي مع الزمالك صاحب المركز الثاني، في قمة مواجهات هذا الأسبوع.

بينما لا يزال الأهلي بعد البداية المذبذبة يبحث تصحيح الأوضاع، حيث يحتل المركز الـ13 بعدما جمع 5 نقاط بس، ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كما يلي:

1- المصري البورسعيدي: 11 نقطة.

2- الزمالك: 10 نقاط.

3- مودرن سبورت: 10 نقاط.

4- بتروجيت: 9 نقاط.

5- بيراميدز: 8 نقاط.

6- إنبي: 8 نقاط.

