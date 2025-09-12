المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:13 م 12/09/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكل رسمي، عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، والابتعاد عن أي ضغوط خلال الفترة المقبلة، استجابة لتوصيات الأطباء.

بيان رسمي من الخطيب

نشر الأهلي عبر صفحته الرسمية، بيان رسمي من محمود الخطيب رئيس النادي، جاء على النحو التالي:

منذ ثماني سنوات تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبتطوير مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه.

وعلى مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة، وبالعمل معكم - ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق، من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والإقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية، فكان كل بناء أو تطوير أو إنجاز أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وأفريقيًا وعالميًا، فلكم كل الشكر والتقدير.

وكما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن ابتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره.

واليوم أصبح من الضروري أن استجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن ابتعد عن أي ضغوط.

ومع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعًا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة، مع استعدادي للمشاركة بالرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي النهاية أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا.

أشكركم جميعًا وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة، وليبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمي إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي

