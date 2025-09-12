طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في جلسته الأخيرة أمس الخميس، مع لجنة التخطيط توصية عاجلة، بشأن أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

محمود الخطيب منذ قليل، أعلن في بيان رسمي عدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، والابتعاد خلال المرحلة الحالية.

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي

توصية عاجلة من الخطيب

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الخطيب في جلسته مع لجنة التخطيط، بحضور محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، قدم توصية عاجلة.

أضاف المصدر أن التوصية جاءت بضرورة حسم ملف تجديد عقد الثنائي أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا، مؤكدًا على أن هذا الأمر هو استثناء، ليس له صلة بقرار عدم تمديد عقود اللاعبين.

كما أشار المصدر إلى جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط أمس الخميس، لم تشهد تطورات جديدة في ملف المدير الفني، حيث إن الملف لا يزال في مرحلة المناقشات والاستفسارات عن بعض التفاصيل.

ويتولى عماد النحاس إدارة الفريق فنيًا بشكل مؤقت خلال المرحلة الحالية، حيث يلتقي مع إنبي، بعد غد الأحد، في أول مباراة لهذا الجهاز.