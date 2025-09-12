المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

قبل قراره النهائي.. يلا كورة يكشف توصية عاجلة من الخطيب بشأن ثنائي الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:47 م 12/09/2025
الخطيب

أليو ديانج لاعب الأهلي

طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في جلسته الأخيرة أمس الخميس، مع لجنة التخطيط توصية عاجلة، بشأن أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

محمود الخطيب منذ قليل، أعلن في بيان رسمي عدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، والابتعاد خلال المرحلة الحالية.

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي

توصية عاجلة من الخطيب

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الخطيب في جلسته مع لجنة التخطيط، بحضور محمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، قدم توصية عاجلة.

أضاف المصدر أن التوصية جاءت بضرورة حسم ملف تجديد عقد الثنائي أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا، مؤكدًا على أن هذا الأمر هو استثناء، ليس له صلة بقرار عدم تمديد عقود اللاعبين.

كما أشار المصدر إلى جلسة الخطيب مع لجنة التخطيط أمس الخميس، لم تشهد تطورات جديدة في ملف المدير الفني، حيث إن الملف لا يزال في مرحلة المناقشات والاستفسارات عن بعض التفاصيل.

ويتولى عماد النحاس إدارة الفريق فنيًا بشكل مؤقت خلال المرحلة الحالية، حيث يلتقي مع إنبي، بعد غد الأحد، في أول مباراة لهذا الجهاز.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

73

فرصة ضائعة.. انطلاقة لصالح زد مررها لأحمد عاطف الذي سددها قوية اصطدمت في يد حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وتخرج ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
