كلام فى الكورة
"حلم ينسقه مع الخطيب".. ماذا قال ياسين منصور عبر يلا كورة عن انتخابات الأهلي؟ (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:40 م 12/09/2025
ياسين منصور محمود الخطيب

ياسين منصور رفقة محمود الخطيب في اجتماع سابق بالأهلي

يعد ياسين منصور، الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن المرشحين للتواجد في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، خاصة بعدما كشف عن نواياه من قبل، وشرف شغل منصب الرئيس.

وكان محمود الخطيب في وقت سابق اليوم، أعلن عبر بيان رسمي عدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، والابتعاد خلال المرحلة الحالية.

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي

ياسين منصور و انتخابات الأهلي

يلا كورة كان قد حصل على تصريحات خاصة من ياسين منصور، يونيو الماضي، حول انتخابات الأهلي، وقال: "لم أقرر موقفي بعد من خوض الانتخابات".

وحتى بسؤاله عن الترشح حال تواجد الخطيب في انتخابات الأهلي المقبل، أوضح: "لا يزال من المبكر الحديث عن الأمر، وأنا على تواصل دائم مع الخطيب.

الأمر الآن بدأ في التغير، بعدما أعلن محمود الخطيب عدم الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة، والابتعاد لتنفيذ البرنامج العلاجي.

تتزايد أهمية هذه التصريحات التي أدلى بها، ياسين منصور، في وقت سابق ليلا كورة، خاصة وأنه كان قد كشف عن نواياه بشأن انتخابات الأهلي والرغبة العامة في الترشح.

حيث إن الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد ظهر في لقاء تلفزيوني من قبل، وعند سؤاله في هذا الشأن قال: "بالتأكيد، شرف لأي شخص في العالم، يكون رئيسًا للنادي الأهلي".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب انتخابات الأهلي ياسين منصور

