وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة رسائل خلال البيان الذي أعلن من خلاله عدم الترشح في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وكان محمود الخطيب في وقت سابق اليوم، أعلن عبر بيان رسمي عدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، والابتعاد خلال المرحلة الحالية.

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي

رسائل من بيان الخطيب

وجاءت رسائل محمود الخطيب، عبر بيانه الرسمي بعدم الترشح في انتخابات الأهلي، وتحديد دوره خلال الفترة المقبلة على النحو الآتي:

- العهد مع جماهير وأعضاء النادي، للعمل بجهد وإخلاص ليبقى الأهلي على القمة دائمًا.

- محاولة الابتعاد امتثالًا لتوصيات الأطباء عدة مرات، والتراجع بسبب المستجدات في النادي.

- قرار بعدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة.

- بداية مرحلة البرنامج العلاجي من الآن.

- إلقاء الثقة على مجلس الإدارة لمواصلة الأعمال في المرحلة المقبلة.

- الاستعداد للمشاركة بالرأي والمشورة لحين انتخاب مجلس جديد، ليكون هذا دوره خلال المرحلة الحالية.

- مناشدة أعضاء الأهلي لحضور الجمعية العمومية الخاصة الجمعة المقبلة.

