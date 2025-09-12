المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. مجلس إدارة الأهلي يرفض قرار الخطيب بالابتعاد عن النادي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:14 م 12/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رفضه لقرار رئيس النادي محمود الخطيب، الذي كان قد أعلن في وقت سابق اليوم عدم الترشح في الانتخابات المقبلة وابتعاده عن الشأن الإداري للنادي خلال المرحلة الحالية واللاحقة.

وكان الخطيب قد أوضح في بيان رسمي أن قراره جاء استجابة لتوصيات الأطباء بالابتعاد عن أي ضغوط، مؤكدًا أنه سيبدأ مرحلة العلاج فورًا، مع استعداده لتقديم المشورة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ماذا قال ياسين منصور عبر يلا كورة عن انتخابات الأهلي؟ (فيديو)

الأهلي يعلن رفضه ابتعاد محمود الخطيب

وفي المقابل، أصدر مجلس إدارة الأهلي بيانًا رسميًا جاء نصه كما يلي:

"طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن الكابتن محمود الخطيب، الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج.. والمجلس وهو يثمن رحلة عطاء الكابتن محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا، لاعبًا وعضو مجلس إدارة وأمينًا للصندوق ونائبًا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحًا بقيم النادي وتقاليده العريقة.

ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله الكابتن محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية.

وإذ يؤكد المجلس على الحق الكامل للكابتن محمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيًا له الشفاء العاجل.. لكن في ذات الوقت..

يرفض المجلس ابتعاد الكابتن محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره".

يلا كورة يكشف موقف محمود طاهر من الترشح لانتخابات الأهلي

