زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة فاركو والاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء اليوم، على أرضية استاد برج العرب.

وتنطلق مواجهة فاركو والاتحاد السكندري، في تمام الثامنة مساءً، ضمن لقاءات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدوري المصري.

أحداث المباراة

بداية المباراة

تسديدة خطيرة من جابر كامل في الدقيقة 14 لصالح فاركو، بعد تمريرة من محمد فخري، لكنها مرت بجوار القائم.

وجاء الرد من الاتحاد السكندري عن طريق أحمد عيد، بتسديدة قوية مرت فوق العارضة، من على حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 23.

وأهدر كريم الطيب فرصة محققة للتسجيل، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرضية من جابر كامل، تابعها بلمسة واحدة بقدمه، لكنها ارتدت بعيدًا عن المرمى، بدلًا من الاتجاه نحو الشباك الخالية.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني

كاد فاركو أن يخطف هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة، نفذها محمد فخري في الدقيقة 49، بعرضية أرضية أبعدها الحارس صبحي سليمان بصعوبة لركلة ركنية.

وأهدر محمد فخري فرصة تسجيل الهدف الأول، لصالح فاركو في الدقيقة 61، بعدما استغل هفوة المدافع محمود شبانة، وقطع الكرة لينفرد بالحارس صبحي سليمان، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة.

تشكيل الاتحاد السكندري.. فادي فريد أساسيًا

ويدخل نادي الاتحاد السكندري بقيادة المدرب أحمد سامي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود، عبد الغني محمد، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: محمد توني، محمد متولي كناريا، كريم الديب

خط الهجوم: هشام عادل، فادي فريد، أحمد عيد

الاتحاد السكندري ليلا كورة: لا نية لرحيل أحمد سامي.. والنتائج ستتحسن

محمد فخري يقود تشكيل فاركو

وفي المقابل جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: إسلام المزين، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل

خط الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، أحمد البحراوي، محمد فخري

خط الهجوم: كريم الطيب، أحمد فؤاد