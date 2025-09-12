المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زد يقفز للمربع الذهبي مؤقتًا بالفوز على الإسماعيلي

محمد همام

كتب - محمد همام

10:04 م 12/09/2025
فريق زد

فريق زد - صورة أرشيفية

حقق فريق زد فوزًا ثمينًا على حساب الإسماعيلي بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "استاد القاهرة"، في إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق زد قد حقق التعادل في الجولة الماضية مع الجونة بهدف لكل جانب، في المقابل خسر الإسماعيلي من غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد.

ويُعتبر هذا الفوز الثاني لفريق زد، مقابل ثلاث تعادلات وخسارة، ليصبح في المركز الرابع مؤقتًا برصيد 9 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد الإسماعيلي عند أربع نقاط ليتلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم، مقابل الفوز والتعادل في مناسبة.

تشكيل زد:

أحمد فتحي (كاسلتو) - أحمد طارق عبد الباري - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عاطف - مصطفى سعد عبد الله (ميسي) - محمد سيد علي مزيكا - عبد الرحمن حسن البانوبي - أحمد إبراهيم (الصغيري) - محمد أحمد (ربيعة) - بيتر موتوموسي - محمود صابر.

تشكيل الإسماعيلي:

عبد الله جمال - محمد إيهاب - محمد عمار - عبد الله محمد - عمر القط - محمد عبد السميع - محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - إيريك تراوري - نادر فرج - أنور صقر.

وكان فريق الإسماعيلي سيتقدم في الشوط الأول عن طريق محترفه إيريك تراوري، قبل أن يتألق محمد سيد "مزيكا" حارس زد ويبعد الكرة بقدمه قبل دخولها الشباك.

واستطاع محمود صابر في الشوط الثاني أن يسجل هدف التقدم والفوز لفريق زد في الدقيقة 52 ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

وكاد أحمد عاطف أن يسجل الهدف الثاني لصالح زد، إلا أن عبد الله جمال تصدى للكرة على مرتين، قبل أن تتحول الكرة إلى ضربة ركنية.

ومن المقرر أن يلعب زد في الجولة المقبلة ضد بيراميدز مساء الخميس المقبل (18 سبتمبر) في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

في المقابل، يلعب الإسماعيلي ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في الخامسة مساءً.

الدوري المصري الإسماعيلي زد

