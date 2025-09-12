المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة الجزيري وظهور الصفقة الجديدة.. قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:34 م 12/09/2025
الزمالك

الزمالك

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة في الدوري الممتاز.

ويستضيف ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري والزمالك في الثامنة مساء غدًا السبت في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

طالع ترتيب الدوري المصري من هنا

عودة الجزيري وظهور أول للاعب بارون أوشينج

وشهدت قائمة الزمالك عودة سيف الدين الجزيري بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع يانيك فيريرا.

كما يظهر الظهير الكيني بارون أوشينج لأول مرة في قائمة الزمالك بعد التعاقد معه، أمس الخميس.

واللافت للنظر أن قائمة الزمالك ضد المصري تضم 5 مهاجمين (الجزيري، عدي الدباغ، ناصر منسي، عمرو ناصر، وأحمد شريف).

ويغيب محمد عواد وشيكو بانزا عن مواجهة المصري البورسعيدي.

وجاءت قائمة الزمالك ضد المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، مهدي سليمان، ومحمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، بارون أوشينج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، محمود بنتايك، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، خوان بيزيرا، آدم كايد.

خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، عمرو ناصر، أحمد شريف، سيف الدين الجزيري.

طالع مباريات الجولة السادسة في الدوري من هنا

الزمالك الدوري المصري فيريرا الجزيري بارون أوشينج موعد مباراة المصري ضد الزمالك

