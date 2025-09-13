المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

أبرزهم الونش وشحاتة.. 9 غيابات في صفوف الزمالك أمام المصري

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

11:38 م 12/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

استبعد المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، 9 لاعبين من قائمة نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن لقاءات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري العام.

استبعاد عواد وجهاد لأسباب فنية.. وغياب شيكو بانزا بقرار فيريرا

وشهدت قائمة غيابات الزمالك عن لقاء الغد كلا من: محمد عواد ومحمود جهاد وسيف فاروق جعفر وأحمد عبد الرحيم إيشو، لأسباب فنية.

كما يغيب المدافع الدولي محمود حمدي الونش للإيقاف، عقب طرده أمام وادي دجلة ومعاقبته بالإيقاف لثلاث مباريات، بينما يتواجد محمد السيد في معسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لكأس العالم تحت 20 سنة.

وفي المقابل يغيب الجناح الأنجولي شيكو بانزا، بقرار من المدرب البلجيكي، الذي فضل استبعاده بسبب عودته المتأخرة للتدريبات، حتى وصوله للمعدلات البدنية المطلوبة.

مصدر في الزمالك يكشف لـ يلا كورة سبب استبعاد شيكو بانزا من لقاء المصري

الإصابة تبعد شحاتة عن لقاء الزمالك والمصري.. واستمرار تأهيل ربيع

كما يفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائي محمد شحاتة للإصابة، وأحمد ربيع لاستكمال التأهيل، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

وشهدت قائمة الزمالك ظهور الوافد الجديد بارون أوشينج، المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.

كما عاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، للتواجد في قائمة الزمالك، التي ستواجه المصري البورسعيدي، بعد اعتذاره للجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

للتعرف على قائمة الزمالك لمباراة المصري اضغط هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك قائمة الزمالك غيابات الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

