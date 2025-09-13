المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. اعتذار الخطيب.. قائمة الزمالك.. ومعاقبة شيكو بانزا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:57 م 12/09/2025 تعديل في 13/09/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

نشر "يلا كورة" عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها إعلان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكل رسمي، عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة أمس الجمعة:

الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكل رسمي، عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، والابتعاد عن أي ضغوط خلال الفترة المقبلة، استجابة لتوصيات الأطباء.

يلا كورة يكشف توصية عاجلة من الخطيب

طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في جلسته الأخيرة أمس الخميس، مع لجنة التخطيط توصية عاجلة، بشأن أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

موقف محمود طاهر من الترشح لانتخابات الأهلي

ارتبط محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق بالترشح على مقعد الرئاسة في انتخابات "القلعة الحمراء" في الفترة المقبلة، والمقررة أن تُعقد العام الحالي.

ماذا قال ياسين منصور عبر يلا كورة عن انتخابات الأهلي؟

يعد ياسين منصور، الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن المرشحين للتواجد في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، خاصة بعدما كشف عن نواياه من قبل، وشرف شغل منصب الرئيس.

مجلس الأهلي يرفض قرار الخطيب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رفضه لقرار رئيس النادي محمود الخطيب، الذي كان قد أعلن في وقت سابق اليوم عدم الترشح في الانتخابات المقبلة وابتعاده عن الشأن الإداري للنادي خلال المرحلة الحالية واللاحقة.

عمرو وردة يعود إلى لاريسا اليوناني

أعلن نادي لاريسا اليوناني تعاقده مع صانع ألعابه المصري عمرو وردة في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم واحد، ليعود مجددًا إلى الفريق الذي تألق معه في وقت سابق.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة في الدوري الممتاز.

مصدر في الزمالك يكشف لـ يلا كورة سبب استبعاد شيكو بانزا

استبعد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الجناح الأنجولي شيكو بانزا من قائمة نادي الزمالك، الذي ستواجه المصري البورسعيدي، مساء الغد في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انطلاق الجولة السادسة

عادت منافسات الدوري المصري الممتاز إلى الواجهة بعد فترة التوقف الدولي، حيث شهد اليوم الجمعة افتتاح الجولة السادسة بإقامة ثلاث مباريات أسفرت عن نتائج مثيرة كان أبرزها تحقيق البنك الأهلي لانتصاره الأول هذا الموسم.

الزمالك الأهلي الدوري المصري محمود الخطيب انتخابات الأهلي قائمة الزمالك شيكو بانزا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg