نشر "يلا كورة" عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الجمعة، على رأسها إعلان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكل رسمي، عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة أمس الجمعة:

الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي

أعلن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكل رسمي، عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، والابتعاد عن أي ضغوط خلال الفترة المقبلة، استجابة لتوصيات الأطباء.

يلا كورة يكشف توصية عاجلة من الخطيب

طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في جلسته الأخيرة أمس الخميس، مع لجنة التخطيط توصية عاجلة، بشأن أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

موقف محمود طاهر من الترشح لانتخابات الأهلي

ارتبط محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق بالترشح على مقعد الرئاسة في انتخابات "القلعة الحمراء" في الفترة المقبلة، والمقررة أن تُعقد العام الحالي.

ماذا قال ياسين منصور عبر يلا كورة عن انتخابات الأهلي؟

يعد ياسين منصور، الرئيس السابق لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن المرشحين للتواجد في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، خاصة بعدما كشف عن نواياه من قبل، وشرف شغل منصب الرئيس.

مجلس الأهلي يرفض قرار الخطيب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رفضه لقرار رئيس النادي محمود الخطيب، الذي كان قد أعلن في وقت سابق اليوم عدم الترشح في الانتخابات المقبلة وابتعاده عن الشأن الإداري للنادي خلال المرحلة الحالية واللاحقة.

عمرو وردة يعود إلى لاريسا اليوناني

أعلن نادي لاريسا اليوناني تعاقده مع صانع ألعابه المصري عمرو وردة في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم واحد، ليعود مجددًا إلى الفريق الذي تألق معه في وقت سابق.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي المرتقبة في الدوري الممتاز.

مصدر في الزمالك يكشف لـ يلا كورة سبب استبعاد شيكو بانزا

استبعد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الجناح الأنجولي شيكو بانزا من قائمة نادي الزمالك، الذي ستواجه المصري البورسعيدي، مساء الغد في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انطلاق الجولة السادسة

عادت منافسات الدوري المصري الممتاز إلى الواجهة بعد فترة التوقف الدولي، حيث شهد اليوم الجمعة افتتاح الجولة السادسة بإقامة ثلاث مباريات أسفرت عن نتائج مثيرة كان أبرزها تحقيق البنك الأهلي لانتصاره الأول هذا الموسم.