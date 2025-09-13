موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري

يصطدم نادي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي، في مواجهة نارية، على صدارة مسابقة الدوري العام، مساء السبت.

ويلتقي الزمالك مع المصري، على أرضية استاد برج العرب، ضمن مواجهات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

يواجه نادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد برج العرب.

موقف الزمالك والمصري في الدوري

ويتصدر المصري جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، وبلا أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل، بينما تعرض لهزيمة وحيدة في الجولة الماضية ضد وادي دجلة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل أحداث مباراة الزمالك والمصري في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، عبر قناة "أون سبورت 1".

