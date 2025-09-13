المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:52 ص 13/09/2025
الزمالك والمصري

الزمالك والمصري

يصطدم نادي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي، في مواجهة نارية، على صدارة مسابقة الدوري العام، مساء السبت.

ويلتقي الزمالك مع المصري، على أرضية استاد برج العرب، ضمن مواجهات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

يواجه نادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد برج العرب.

موقف الزمالك والمصري في الدوري

ويتصدر المصري جدول ترتيب المسابقة المحلية، برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين، وبلا أي هزيمة حتى الآن.

وفي المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل، بينما تعرض لهزيمة وحيدة في الجولة الماضية ضد وادي دجلة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل أحداث مباراة الزمالك والمصري في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، عبر قناة "أون سبورت 1".

جدول مباريات اليوم

مباراة المصري القادمة
الزمالك الدوري المصري المصري موعد مباراة الزمالك والمصري القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

