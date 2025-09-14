المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

صافرة الغازي.. حكام مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:44 ص 13/09/2025
الأهلي وإنبي

مباراة الأهلي وإنبي من الموسم الماضي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

مباراة الأهلي ضد إنبي، تقام في تمام الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

حكام مباراة الأهلي وإنبي

وأسندت لجنة الحكام، مباراة الأهلي وإنبي، إلى محمد الغازي حكم ساحة، ومعه محمود أبو الرجال مساعد أول، أحمد توفيق مساعد ثاني، وأحمد ناجي حكم رابع.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو خلال مباراة الأهلي وإنبي، خالدالغندور حكم VAR ويساعده عمر فتحي.

ويحتل الأهلي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حصد 5 نقاط من 4 مباريات، من خلال فوز واحد وتعادلين وهزيمة.

بينما يتواجد إنبي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، بعدما فاز مرتين وتعادل في مثلهما وخسر مرة واحدة.

ويقود عماد النحاس القيادة الفنية للأهلي بشكل مؤقت، وتعد مباراة إنبي هي الظهور الأول له، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز (0-2).

 

الأهلي إنبي الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلي وإنبي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
