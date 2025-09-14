أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الأهلي وإنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

مباراة الأهلي ضد إنبي، تقام في تمام الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

حكام مباراة الأهلي وإنبي

وأسندت لجنة الحكام، مباراة الأهلي وإنبي، إلى محمد الغازي حكم ساحة، ومعه محمود أبو الرجال مساعد أول، أحمد توفيق مساعد ثاني، وأحمد ناجي حكم رابع.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو خلال مباراة الأهلي وإنبي، خالدالغندور حكم VAR ويساعده عمر فتحي.

ويحتل الأهلي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حصد 5 نقاط من 4 مباريات، من خلال فوز واحد وتعادلين وهزيمة.

بينما يتواجد إنبي في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، بعدما فاز مرتين وتعادل في مثلهما وخسر مرة واحدة.

ويقود عماد النحاس القيادة الفنية للأهلي بشكل مؤقت، وتعد مباراة إنبي هي الظهور الأول له، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز (0-2).