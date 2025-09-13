المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منذ 3 مواسم.. الزمالك في مهمة مستعصية لفك شفرة المصري بالدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:37 ص 13/09/2025
الزمالك والمصري

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدًا مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، في مباراة مرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، تقام في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

موقعة الزمالك والمصري

الزمالك الباحث عن اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، يصطدم بنظيره المصري البورسعيدي، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا حتى الآن، ويعتلي القمة بمفرده.

حيث إن الزمالك حصد 10 نقاط ويتواجد في المركز الثاني، بينما المصري البورسعيدي يتربع على القمة بـ11 نقطة، ولعب كليهما 5 مباريات، لكن الأبيض ذاق مرارة الهزيمة في واحدة منهم.

فك شفرة المصري

ويبحث الزمالك عن فك شفرة المصري البورسعيدي، في الدوري الممتاز، ليس فقط في الموسم الحالي، بل إجمالًا خاصة وأن الفارس الأبيض خسر في 4 مواجهات بين الفريقين، خلال منافسات 3 مواسم من المسابقة.

كان آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما تمكن المصري من الفوز على الزمالك، في 4 مباريات ضمن منافسات الدوري بهذه النتائج:
1-0.
2-1.
1-0.
3-2.

بينما تستمر معاناة الزمالك أمام المصري لمباراتين إضافيتين، حيث تعادل فيهما الفريقين، مرة (2-2) والأخرى دون أهداف، لتكون المحصلة عدم تحقيق الفارس الأبيض الفوز ضد منافسه البورسعيدي، في الـ7 مواجهات الأخيرة بالدوري.

بينما يرجع آخر فوز حققه الزمالك على حساب المصري، إلى موسم 21-22، عندما فاز الفارس الأبيض (2-1)، وبعد مرور 3 مواسم دون انتصار، يتطلع الأبيض لاقتناص الفوز هذه المرة.

الزمالك الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي مباراة الزمالك والمصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
