كلام فى الكورة
إعارة تاريخية وفرنسي لم يظهر بعد.. كيف اعتلى المصري قمة الدوري قبل مواجهة الزمالك؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:10 م 13/09/2025
المصري البورسعيدي

لاعبو النادي المصري

يقدم فريق المصري البورسعيدي انطلاقة مميزة في بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي، تحت قيادة التونسي نبيل الكوكي، تجعله يحتل صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد المصري البورسعيدي لملاقاة نادي الزمالك، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

انطلاقة المصري

وتمكن المصري من تحقيق 3 انتصارات والتعادل مرتين، خلال أول 5 مباريات من الموسم الجديد في الدوري، ليحصد 11 نقطة يتربع بهم على قمة جدول الترتيب.

ونجح المصري حتى الآن في تسجيل 13 هدفًا، ليفرض نفسه كأقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن، بينما استقبل 4 أهداف خلال الـ5 مباريات التي لعبها.

تجديد دماء صفوف المصري

المصرى قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، قرر الاستغناء عن 12 لاعبًا بين الإعارة والبيع النهائي، لإتمام عملية الإحلال والتجديد، حيث رحل كل من:

محمد دبش.
محمود جاد.
سمير فكري.
خالد الغندور.
فخر الدين بن يوسف.
انسا بادجي.
امادو با.
سامادو أتدجيكو.
محمد محسن حمدي.
أحمد فؤاد.
حمادة هلال.
ليستويل أمانكونا.

صفقات المصري

بينما أنعش المصري البورسعيدي صفوفه بضم 5 صفقات جديدة، 4 منهم محترفين، كما أن أحدهما تدرب تحت قيادة نبيل الكوكي في وفاق سطيف الجزائري.

وجاءت صفقات المصري، كما يلي:

عمر الساعي: إعارة من الأهلي.

ظهر بديلًا في المباريات الخمسة للمصري حتى الآن، وتمكن من إحراز 3 أهداف ضد كل من: الاتحاد السكندري، بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية.

الجزائري منذر طمين: من الشباب الرياضي القسنطيني الجزائري.

يشارك بصفة أساسية مع المصري، وقدم 3 مساهمات تهديفية، بعد سجل أمام طلائع الجيش وحرس الحدود، وأرسل تمريرة حاسمة ضد الاتحاد.

الرواندي بونور موجيشا: من الملعب التونسي.

شارك مع المصري في 4 مباريات، بواقع مرتين أساسيًا ومثلهما بديلًا.

الفرنسي كيليان أوين كارسنتي: صفقة انتقال حر، وتم قيده تحت السن، ولم يلعب حتى الآن.

النيجيري كينجسلي إيدوه: (آخر الوافدين) صفقة انتقال حر، لكن آخر نادٍ كان وفاق سطيف، ولعب 15 مباراة مع نبيل الكوكي، وسجل 3 أهداف.

منذ 3 مواسم.. الزمالك في مهمة مستعصية لفك شفرة المصري بالدوري

الزمالك الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي مباراة الزمالك والمصري

أحدث الموضوعات

