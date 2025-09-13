المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قادا المصري نحو القمة.. عبد الرحيم دغموم والساعي قصة نجاح على شاطئ بورسعيد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:50 م 13/09/2025
دغموم

عبد الرحيم دغموم

حقق الثنائي عبد الرحيم دغموم وعمر الساعي، مع المصري ما لم يكن متوقعًا خلال الموسم الجاري، بعد أن قادا الفريق البورسعيدي نحو قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.

وتتجه الأنظار صوب ملعب برج العرب، اليوم السبت، حيث القمة التي ستجمع بين الزمالك والمصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

جزائري يصنع المستحيل مع المصري

انتقل عبد الرحيم دغموم إلى صفوف المصري قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، في صيف 2022 ليحقق اللاعب الكثير رفقة النادي البورسعيدي، حتى بات النجم الأبرز بين صفوفه.

دغموم الذي خطف الأنظار في الموسم الماضي، وبات مطلبًا للعديد من الأندية من أجل التعاقد معه، قاد فريق المصري نحو التربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري.

وصلت مساهمات عبد الرحيم دغموم رفقة المصري خلال الموسم الجاري إلى 6 وذلك بعد مرور 5 جولات من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بواقع 4 أهداف وضعته على قمة جدول ترتيب الهدافين، وتمكن من تقديم 4 تمريرات حاسمة.

شارك عبد الرحيم دغموم رفقة المصري، على النحو التالي:

- أمام الاتحاد السكندري: هدفان.

- أماك طلائع الجيش: لم يسجل.

- أمام بيراميدز: هدف.

- أمام حرس الحدود: لم يسجل.

- أمام كهرباء الإسماعيلية: هدف.

أرقام دغموم مع المصري 2025/2026

بلغ معدل إجمالي تسديدات دغموم 1.8 تسديدة، ونجح دغموم في تسجيل 4 أهداف من 6 تسديدات أطلقهم اللاعب من داخل منطقة الجزاء، بينما كانت هناك 3 من خارجها لم تكلل بالنجاح.

وجاءت رباعية عبد الرحيم دغموم بالقدم اليسرى، ونجح اللاعب في منح فريقه ركلة جزاء، وبلغت تدخلات الجزائري 0.8 للمباراة الواحدة، ووصل معدل استخلاص الجزائري للكرة 3 في كل لقاء.

وأرسل دغموم تمريرتين حاسمتين، وبلغ معدل لمسه للكرة 59، ووصلت دقة تمريراته إلى 76% لكل مواجهة، بينما كانت نسبة نجاح تمريراته الطويلة 44%.

ووصلت المحاولات الناجحة إلى 47%، وخسر دغموم الاستحواذ 18.6 مرة لكل مباراة.

عمر الساعي البديل الذهبي 2025/2026

دعم عمر الساعي صفوف المصري البورسعيدي، بانضمامه للفريق قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ليتمكن متوسط الميدان الشاب، من خطف الأنظار تجاه ما يقدمه.

وشارك الساعي رفقة المصري خلال 5 مباريات في الدوري المصري، شهدت تسجيل اللاعب لـ3 أهداف في المسابقة، ليحل في وصافة جدول ترتيب هدافين البطولة، رغم مشاركته في 82 دقيقة فقط.

شارك عمر الساعي رفقة المصري بالشكل التالي:

- أمام الاتحاد السكندري: هدف.

- أمام طلائع الجيش: لم يسجل.

- أمام بيراميدز: هدف.

- أمام حرس الحدود: لم يسجل.

- أمام كهرباء الإسماعيلية: هدف.

أرقام عمر الساعي في 2025/2026

بلغ معدل تسديدات عمر الساعي إلى 1.2 تسديدة لكل لقاء، ونجح اللاعب المعار من الأهلي في تسجيل 3 أهداف، بواقع ثنائية من داخل منطقة الجزاء، وهدف من خارجها.

وأحرز الساعي هدفًا بالقدم اليسرى، وثنائية بالقدم اليمنى، ووصل معدل لمسه للكرة 11.2 لمسة لكل مباراة، ووصلت دقة التمريرات إلى 77% لمل مباراة.

وخسر الساعي الاستحواذ بمعدل 2.8 مرة لكل مباراة.

مباراة المصري القادمة
الزمالك المصري عمر الساعي عبد الرحيم دغموم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg