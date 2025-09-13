حقق الثنائي عبد الرحيم دغموم وعمر الساعي، مع المصري ما لم يكن متوقعًا خلال الموسم الجاري، بعد أن قادا الفريق البورسعيدي نحو قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.

وتتجه الأنظار صوب ملعب برج العرب، اليوم السبت، حيث القمة التي ستجمع بين الزمالك والمصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

جزائري يصنع المستحيل مع المصري

انتقل عبد الرحيم دغموم إلى صفوف المصري قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، في صيف 2022 ليحقق اللاعب الكثير رفقة النادي البورسعيدي، حتى بات النجم الأبرز بين صفوفه.

دغموم الذي خطف الأنظار في الموسم الماضي، وبات مطلبًا للعديد من الأندية من أجل التعاقد معه، قاد فريق المصري نحو التربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري.

وصلت مساهمات عبد الرحيم دغموم رفقة المصري خلال الموسم الجاري إلى 6 وذلك بعد مرور 5 جولات من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بواقع 4 أهداف وضعته على قمة جدول ترتيب الهدافين، وتمكن من تقديم 4 تمريرات حاسمة.

شارك عبد الرحيم دغموم رفقة المصري، على النحو التالي:

- أمام الاتحاد السكندري: هدفان.

- أماك طلائع الجيش: لم يسجل.

- أمام بيراميدز: هدف.

- أمام حرس الحدود: لم يسجل.

- أمام كهرباء الإسماعيلية: هدف.

أرقام دغموم مع المصري 2025/2026

بلغ معدل إجمالي تسديدات دغموم 1.8 تسديدة، ونجح دغموم في تسجيل 4 أهداف من 6 تسديدات أطلقهم اللاعب من داخل منطقة الجزاء، بينما كانت هناك 3 من خارجها لم تكلل بالنجاح.

وجاءت رباعية عبد الرحيم دغموم بالقدم اليسرى، ونجح اللاعب في منح فريقه ركلة جزاء، وبلغت تدخلات الجزائري 0.8 للمباراة الواحدة، ووصل معدل استخلاص الجزائري للكرة 3 في كل لقاء.

وأرسل دغموم تمريرتين حاسمتين، وبلغ معدل لمسه للكرة 59، ووصلت دقة تمريراته إلى 76% لكل مواجهة، بينما كانت نسبة نجاح تمريراته الطويلة 44%.

ووصلت المحاولات الناجحة إلى 47%، وخسر دغموم الاستحواذ 18.6 مرة لكل مباراة.

عمر الساعي البديل الذهبي 2025/2026

دعم عمر الساعي صفوف المصري البورسعيدي، بانضمامه للفريق قادمًا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ليتمكن متوسط الميدان الشاب، من خطف الأنظار تجاه ما يقدمه.

وشارك الساعي رفقة المصري خلال 5 مباريات في الدوري المصري، شهدت تسجيل اللاعب لـ3 أهداف في المسابقة، ليحل في وصافة جدول ترتيب هدافين البطولة، رغم مشاركته في 82 دقيقة فقط.

شارك عمر الساعي رفقة المصري بالشكل التالي:

- أمام الاتحاد السكندري: هدف.

- أمام طلائع الجيش: لم يسجل.

- أمام بيراميدز: هدف.

- أمام حرس الحدود: لم يسجل.

- أمام كهرباء الإسماعيلية: هدف.

أرقام عمر الساعي في 2025/2026

بلغ معدل تسديدات عمر الساعي إلى 1.2 تسديدة لكل لقاء، ونجح اللاعب المعار من الأهلي في تسجيل 3 أهداف، بواقع ثنائية من داخل منطقة الجزاء، وهدف من خارجها.

وأحرز الساعي هدفًا بالقدم اليسرى، وثنائية بالقدم اليمنى، ووصل معدل لمسه للكرة 11.2 لمسة لكل مباراة، ووصلت دقة التمريرات إلى 77% لمل مباراة.

وخسر الساعي الاستحواذ بمعدل 2.8 مرة لكل مباراة.