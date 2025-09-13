أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الهولندي آرت لانجلر، ليتولى رسميا منصب المدير الفني لقطاع الناشئين.

ووقع لانجلر على عقود قيادة قطاع الناشئين الأهلي لمدة عامين مقابل 15 ألف دولار، وفقاً لما صرح به مصدر ليلا كورة.

يلا كورة يكشف تفاصيل عقد الهولندي لانجلر مع الأهلي لقيادة قطاع الناشئين

من هو آرت لانجلر مدرب قطاع الناشئين الجديد بالأهلي؟

وُلد آرت لانجلر في 16 أغسطس 1970 في مدينة لوخيم بهولندا.

بدأ حياته كلاعب في الأندية الهولندية، من ضمنها دي جرافشاب، حيث لعب في الفريق الأول للموسم من 1990 إلى 1992، وأنهى مسيرته مع فريق أجوف أبيلدورن في عام 2001.

بعد إنهاء مسيرته كلاعب، انتقل للجانب التدريبي والعمل في تطوير المواهب، حيث عمل مع أندية هولندية في درجة الهواة ثم الأندية الاحترافية، من ضمنها بي إي سي زفوله وغيرها.

كما تولى منصب مدير أكاديمية في نادي بي إس في أيندهوفن الهولندي، وعمل أيضاً مع المنتخب الهولندي تحت ‭21‬ سنة.

وأخيراً كان يشغل منصب رئيس تطوير الشباب في نادي جرونينجن الهولندي، حتى رحل في 30 يونيو الماضي.

لانجلر قضى جزء كبير من مسيرته في أدوار مرتبطة بتطوير اللاعبين الصغار في الأكاديميات والمنتخبات الأولمبية وتحت 21 سنة، وأطلق مشروع اسمه "PSV FUNdament" لتحسين الأساسيات عند الفئات العمرية الصغيرة.

PSV FUNdament هو جزء من أكاديمية نادي آيندهوفن لكرة القدم ويهدف إلى تطوير المواهب الشابة في كرة القدم من سن 8 إلى 12 عامًا، وذلك بتدريب هؤلاء اللاعبين بالقرب من منازلهم في مراكز إقليمية مختلفة لمدة أربع سنوات. يركز FUNdament على تطوير التقنيات الأساسية، والمبادئ التكتيكية، والنمو الشخصي للاعبين، وإشراك الآباء في العملية، وتدريب المدربين بشكل احترافي، مع هدف أساسي هو الاستمتاع بكرة القدم وتشجيع العمل الجاد.

وعندما تم تعيينه مدير لتطوير كرة القدم في الاتحاد الهولندي، كان دوره تصميم آلية اكتشاف وتطوير المواهب بشكل مستدام، كما أن عمله مبني على تطوير لاعبين من داخل النادي بدل الاعتماد على شراء لاعبين جاهزين.