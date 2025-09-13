المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مصطفى جمال ينقذ المقاولون من الهزيمة أمام غزل المحلة في الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:56 م 13/09/2025
غزل المحلة

استئناف منافسات الجولة السادسة

انتهت مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تعادل مثير بين غزل المحلة والمقاولون

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، حيث سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول حتى نهايته، رغم محاولات الفريقين لكسر الجمود.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح غزل المحلة في افتتاح التسجيل في الدقيقة 71 عن طريق أحمد شوشة، الذي أحرز هدف التقدم من ركلة جزاء.

لكن الإثارة بلغت ذروتها في الدقيقة 90+7، عندما خطف المقاولون العرب هدف التعادل بركلة جزاء نفذها مصطفى جمال بنجاح، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذا التعادل، رفع غزل المحلة رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، بينما وصل المقاولون العرب إلى 3 نقاط، لكنه ظل في المركز التاسع عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2025-2026 كاملًا اضغط هنا

الدوري المصري حرس الحدود ضد الجونة غزل المحلة ضد المقاولون العرب استاد المكس استاد غزل المحلة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

