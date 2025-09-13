انتهت مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تعادل مثير بين غزل المحلة والمقاولون

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، حيث سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول حتى نهايته، رغم محاولات الفريقين لكسر الجمود.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح غزل المحلة في افتتاح التسجيل في الدقيقة 71 عن طريق أحمد شوشة، الذي أحرز هدف التقدم من ركلة جزاء.

لكن الإثارة بلغت ذروتها في الدقيقة 90+7، عندما خطف المقاولون العرب هدف التعادل بركلة جزاء نفذها مصطفى جمال بنجاح، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبهذا التعادل، رفع غزل المحلة رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، بينما وصل المقاولون العرب إلى 3 نقاط، لكنه ظل في المركز التاسع عشر.

