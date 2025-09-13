المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أون سبورت تعلن الأستوديو التحليلي ومعلق مباراة الزمالك والمصري في الدوري

محمد همام

كتب - محمد همام

05:14 م 13/09/2025
ناصر ماهر - الزمالك

فريق الزمالك من لقاء وادي دجلة بالجولة الماضية

يخوض فريق الزمالك مواجهة أمام المصري البورسعيدي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان الزمالك قد تلقى الخسارة في الجولة الماضية أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2، وهي أول هزيمة للفريق الأبيض في المسابقة هذا الموسم.

في المقابل، حقق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0 ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ترتيب الدوري المصري

كيف تُشاهد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري؟

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، حيث يبدأ الأستوديو التحليلي في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويُقدّم الأستوديو التحليلي الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بمشاركة الثلاثي: خالد الغندور، وحازم إمام، وعمرو الدسوقي.

ويتولى التعليق على المباراة المعلّق مؤمن حسن.

جدول مباريات اليوم 13 سبتمبر 2025

لمتابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي دقيقة بدقيقة.. اضغط هنا

