أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري البورسعيدي، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويسعى الزمالك إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من المسابقة.

في المقابل، كان المصري البورسعيدي قد حقق فوزًا كبيرًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0، ضمن الجولة ذاتها.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وشهد تشكيل الزمالك عدة تغييرات مقارنة باللقاء الماضي، إما لأسباب فنية أو بسبب الإيقاف.

ويُعد أبرز هذه التغييرات، ظهور المدافع محمد إسماعيل أساسيًا للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الفريق في الصيف الماضي، لتعويض غياب محمود حمدي "الونش" بداعي الإيقاف.

تشكيل الزمالك أمام المصري:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد